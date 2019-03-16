六月曝兒子2歲前「不太說話」　心疼慢飛天使：我神經太大條

記者李欣容／台北報導

六月今（16日）出席《謝謝你是我的孩子》紀錄片首映會，為伊甸基金會早療慢飛天使募款，六月當媽後特別感性，才看到第一幕就噴淚，對於普通小孩很簡單的事，慢飛天使要花很多時間才學得會，透露兒子Star在2歲前幾乎不太說話，她卻沒查覺異樣，「如果是我碰到，可能就錯過早療了。」

▲六月談兒子2歲前不太說話 。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹＊六月）



六月分享自己帶孩子經驗，透露4歲多的兒子Star其實在2歲3個月前不太說話，只有在1歲10個月時叫了她聲「媽媽」，然後就再也不叫，現在想起來心有戚戚焉，「我神經太大條，如果是我碰到，可能錯過早療了。」

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▲六月擔任伊甸公益大使 。（圖／明悅整合行銷工作室）



好在Star現在很愛說話，除了見到長輩不太打招呼外，六月也因此被說小孩子這樣很沒家教，但她認為孩子學習路上有自己的節奏，藉此機會喊話，請大家不要再給他們意見，「每個家庭帶小孩的方式都不一樣，我們都不是最親近、也不是了解那個小孩的人。」

▲六月想生第三胎。（圖／明悅整合行銷工作室）

六月雖已有一雙兒女，但還是想生第三胎，聊起媽媽經話匣子停不下來，笑說Star本來有強迫症，不准人家把他的鞋子弄髒，去海邊也會將鞋子放在高處，交代媽媽不能把沙子弄進去。六月為改善他這樣的症狀，才會選擇讓兒子上蒙特梭利學校，現在Star每天鞋子都很髒，也願意對家人說心裡話，活潑不少。