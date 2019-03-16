最美魚販阿澎發誓喊冤　蘿莉塔怒嗆酸民「去吃屎」

記者許逸群／台北報導

「最美魚販」劉芃芃（阿澎）日前被爆與富二代返家過夜，不過她上節目澄清，當天有幾位朋友一起去打電動，自己只待了幾個小時後離開，根本沒有過夜，更何況這個房子也不是載她去的男生家，該男更不是什麼小開。主持人姜寧與蘿莉塔替阿澎喊冤，蘿莉塔更是氣不過地幫阿澎怒嗆酸民。

▲「最美魚販」阿澎。（圖／UP提供）

阿澎日前上UP《女神情爆局》坦承目前單身，更說如果說謊就把家裡的魚攤倒掉，蘿莉塔聽完笑說：「也不用這麼認真發誓吧？」不過阿澎則說：「因為自己是個很真的人，所以有的事就是有，沒有的事不希望被別人誤會，所以才這樣發誓。」至於那位男生有無機會？她表示：「我們一直都是好朋友，他也沒追過我，而我現在也只想好好的工作。」

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▲主持人姜寧與蘿莉塔替阿澎喊冤。（圖／UP提供）

蘿莉塔為阿澎抱不平，「其實男未婚女未嫁，今天就算是我被拍到了，我也覺得幹嘛要亂扣帽子。」她認為即便男生事業高於女生又如何，「看到新聞底下那些酸民寫的就有氣，最好女生都跟窮得要死還要女人養的男生在一起才偉大。」節目結束後，羅莉塔在粉專發布與阿澎的合照，更怒嗆酸民「去吃屎」。

節目特別準備了台灣產的吳郭魚跟已及韓國產的明太魚，讓阿澎現場選一條魚來殺。她笑說，現在「韓國魚」人氣太高不敢殺，所以只能選擇表演殺吳郭魚給觀眾看了。