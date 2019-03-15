酒井法子白羽衣華麗開唱　台下驚見大咖女星媽也來了

記者吳孟庭／綜合報導

有「擋泥板女神」之稱的日本女星酒井法子睽違1年半再度訪台，把日本行之有年的「Dinner Show」帶來台灣，開場就帶來《夢冒險》中文版，粉絲在台下狂呼喊她的名字，甚至還自備螢光棒，把飯店餐廳變成演唱會，現場還目睹大小S的媽媽也在場，把握機會一睹一代玉女的風采。

▲▼酒井法子Dinner Show表演。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

酒井法子以一襲白色羽毛裝出場，特別把頭髮梳高的她看起來更神采奕奕。開場曲以《夢冒險》中文版炒熱氣氛，接著帶來日劇《續 白色之戀》的主題曲《鏡中的禮服》喚起粉絲回憶，她開口便用中文向台灣粉絲問好：大家好，我是酒井法子。

在演出之前，她為了更貼近台灣觀眾，也向記者現學現賣了台語「賈霸美」，談到台粉白天特別去接機，送她花束讓她非常感動。雖然表演很多次Dinner Show，但這次演唱的《我愛美人魚》，只有錄音過，沒有在粉絲面前表演過，坦言非常緊張。

▲酒井法子暢談保養與愛子。（圖／記者張一中攝）

48歲的她凍齡有術，身材也保持超級好，看不出歲月的痕跡，她謙虛表示會均衡飲食，不過最近有新的興趣，就是學習一種叫做「間歇運動」的運動法，透過教練指示，短時間內可以達到4倍運動量，洩漏了保養祕訣。

▲S媽也來朝聖酒井法子Dinner Show表演。（圖／記者張一中攝）

談到愛子，今年已經19歲，身高都比她還高了，之前到歐洲旅行還常被誤會是情侶或姊弟。兒子曾做了一只能量石耳環送給她當生日禮物，說另一只明年在送。被問到為何只做一只？酒井法子回答：因為我只有一個耳洞。果然兒子貼心，生日禮物認證真的很愛媽。