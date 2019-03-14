馬雅舒混血兒女「水汪汪大眼」萌度破表！夫妻為孩爭執全都「錄」

記者林彥君／台北報導

中天《媽媽是超人》將播出第二季，看藝人媽媽伊能靜、馬雅舒、胡可、包文婧等如何放下女明星光環，獨立照料家中寶寶，親子間又會擦出什麼搞笑又無厘頭的火花呢？在本季節目中，一共6明星寶寶參與，其中又以馬雅舒與澳洲籍老公詹姆士‧羅伯特所生的一對混血子女米雅、愛登最為吸睛。

▲馬雅舒和兒女。（圖／中天提供）

馬雅舒2010年在結束與前夫吳奇隆3年的婚姻後，閃嫁澳洲籍老公詹姆士‧羅伯特，生下米雅與愛登，馬雅舒3歲的大女兒米雅，水汪汪的大眼睛配上微捲的褐色頭髮，活潑大方非常討人喜歡，2歲的小兒子愛登有著圓嘟嘟的嘴邊肉，不時與媽媽撒嬌討抱，可愛度破表。

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▲馬雅舒的女兒。（圖／中天提供）

在節目中馬雅舒被調皮搗蛋的姊弟倆傷透腦筋，醋意強勁的米雅鬧起脾氣時忍不住對弟弟動手，不肯吃蔬菜的弟弟愛登，則是故意將媽媽做的菜撒得滿地都是，馬雅舒耐著性子指正兩個寶貝，卻也經常因為教育理念與老公有差異而起爭執，實境秀節目將夫妻育兒間最真實的酸甜苦辣全都「錄」。

▲伊能靜與女兒小米粒。（圖／中天提供）



除了有可愛混血姊弟米雅及愛登，還有知名主持人胡可帶著一對兒子安吉與小魚兒、女演員包文婧與女兒餃子，以及伊能靜女兒小米粒等，節目31日起每週日播出。