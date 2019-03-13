AKB總選舉宣布停辦！　女偶像人氣決戰10年喊卡…網崩潰：錢都準備好了

▲AKB人氣總選舉2019年宣布停辦。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像界年度一大盛事「AKB人氣總選舉」宣布停辦！官方發表聲明「今年（2019）不舉行」，讓大批粉絲錯愕不已，該活動自2009年開始舉辦，每年都上演偶像人氣生死戰，2018年冠軍是松井珠理奈，披上冠軍紅袍不到1個月，就因為健康因素暫停演藝活動，掀起外界議論。

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▲AKB總選舉2019年宣布不辦了。（圖／翻攝自部落格/AKB官方部落格）

官方部落格發表聲明，「開辦至今10年的『AKB選拔總選舉』已經告一段落，今年決定不舉行，我們為了獲得廣大粉絲的支持，會繼續與日精進，今後請大家繼續多多指教。」

「AKB總選舉」是日本民眾熱衷的活動之一，粉絲為了支持喜歡的偶像，動員購入單曲CD換得投票資格，一票又一票抬偶像登上人氣王，2019年宣布停辦，令粉絲崩潰直呼：「錢都準備好了怎麼辦？」總選舉就是女偶像的人氣決戰，當獲知自己高票入選，淚流滿面上台致詞更是締造噴淚經典場面，10年來包括前田敦子、大島優子奪2屆冠軍，渡邊麻友奪1屆冠軍，指原莉乃奪4屆冠軍最強大、松井珠理奈是則2018年冠軍。

不過AKB旗下女偶像最近負面新聞不斷，包括NGT48成員山口真帆控訴被成員出賣個資，加上人氣成員指原莉乃畢業退團，松井珠理奈健康出狀況等，目前以韓團「IZ*ONE」活動的宮脇咲良，更早在2018年宣布引退總選舉，並說：「一直覺得爭排名很殘酷。」