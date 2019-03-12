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黃河「長髮全剪光」變小平頭！　一現身…張書豪傻眼：好不習慣

記者李湘文／綜合報導

藝人黃河以一頭長髮造型為人熟知，但最近為了演出新角色，一口氣把留4年的頭髮剪掉了！他12日頂著小平頭探班《腦波小姐》劇組，因為外型變化太大，令張書豪、張捷也忍不住大呼「好不習慣」。

▲黃河理平頭。（圖／翻攝自黃河Instagram）

▲▼黃河一頭長髮令觀眾印象深刻。（圖／翻攝自黃河Instagram）

▲黃河理平頭。（圖／翻攝自黃河Instagram）

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黃河近幾年一直留著中性長髮，在電影《翠絲》中也以此造型演出，但2月為了演出新片《惡之畫》，把留過肩的長髮理成了小平頭。他首次在Instagram秀出新造型時，也說：「頭很冷，真的很冷。」對於一口氣剪掉這麼長的頭髮，似乎也不太習慣。

▲黃河理平頭。（圖／翻攝自黃河Instagram）

▲黃河頂著小平頭探班《腦波小姐》。（圖／翻攝自黃河Instagram）

黃河12日到《腦波小姐》劇組探班，張書豪、張捷2人看到他的新髮型都不適應，調侃：「你的秀髮剪了好不習慣。」他站在頭髮茂密的2人中間合照，一顆小平頭顯得更突出，自己也笑：「為什麼你們頭那麼大？」藉機會順便吐槽了好友們。

▲黃河理平頭。（圖／翻攝自黃河Instagram）

▲黃河為新戲剪掉一頭長髮。（圖／翻攝自黃河Instagram）

事實上，黃河過去受訪時曾透露留長髮的原因，只是忙到沒時間整理，卻意外被大家稱讚好看，才乾脆留下去。如今長髮成為他的個人特色，卻一刀全剪了，不少網友大呼認不出來，驚訝表示「我還在翠絲印象中」、「還以為中間是浩子」，但也稱讚短髮的黃河同樣好看。

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