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《Produce 101》第四季賽制有變！C位不只練習生投票選出

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce 101》不但選出國民夯團I.O.I、Wanna One、IZ*ONE，也造成中國、泰國爭相模仿推出同樣類型實境秀，掀起「大選秀時代」。最新第四季即將播出，傳出昨（10）日已正式錄製節目主打歌，而節目組透露，新一季選「C位」的方式將會改變。

▲《Produce 101》第四季。（圖／翻攝自Produce X 101官網）

▲《Produce 101》第四季取名為「Produce X 101」。（圖／翻攝自Produce X 101官網）

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《Produce 101》的主打歌總能掀起風潮，從第一季的《Pick Me》、第二季的《我啊我》，甚至第三季為了日韓女團而編成一半韓文、一半日文的《是我的》，都朗朗上口，讓人一聽就中毒跟著唱。根據韓媒綜合報導，第四季的主打歌，已召集參賽者從昨天開始錄音了。

而節目組也宣布重大變更，過往3季，都是由練習生互相比拚後，在節目中投票決定誰能站上主打歌公開那天的「C位」中心位置，不過新一季更強調與「國民製作人」粉絲們的互動，將會再加入粉絲們的投票，最後才能確定C位由誰來站。

▲《Produce 101》第四季。（圖／翻攝自Produce X 101官網）

▲《Produce 101》主打歌C位選拔本周五開跑。（圖／翻攝自Produce X 101官網）

由於之前3季，第一個C位是在節目尚未播出之前就已決定，再來播出C位選拔過程，現在要參考粉絲投票，對於賽前已經有知名度，或是外貌出眾的練習生恐將較有利。另外第四季（正式名稱為《Produce X 101》）國民代表為演員李棟旭，「主打歌C位選拔」將於15日中午12點到晚上12點（韓國時間），12小時期限於官網上進行投票。

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Produce 101, Produce X 101, KPOP, 日韓風

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