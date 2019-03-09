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學生劇展首集「敲棺送愛女」　呂雪鳳嚇呆：膽子太大了

記者李欣容／台北報導

呂雪鳳近來接演公視學生劇展《阿蒂美髮店》，首場戲就要她看著愛女洗大體入殮，痛哭敲棺，重口味開場讓呂雪鳳大呼：「同學們膽子太大了！」

▲▼ 呂雪鳳接演公視學生劇展《阿蒂美髮店》 。（圖／公視提供）

▲呂雪鳳第一場戲就是重口味劇情。（圖／公視提供）

劇中呂雪鳳看著愛女洗大體入殮、痛哭敲棺送別，讓她震撼不已，「那是農曆七月的第一天，一大早劇組進到私人禮儀公司，另外一邊還有道士在誦經、做法事。」她用平常心，拿著香繞完一圈，憑著經驗協助學生順利拍完這場戲。

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▲▼ 呂雪鳳接演公視學生劇展《阿蒂美髮店》 。（圖／公視提供）

▲呂雪鳳接演公視學生劇展《阿蒂美髮店》 。（圖／公視提供）

呂雪鳳說，「究竟是同學們運氣好，大家都夠專業，還是太大膽？總之敲棺戲出奇地順利，沒有NG。」這次團隊合作默契之好，她形容像通電一樣，以前從未遇過如此有默契的劇組。

▲▼ 呂雪鳳接演公視學生劇展《阿蒂美髮店》 。（圖／公視提供）

▲呂雪鳳看到劇本時感同身受。（圖／公視提供）

《阿蒂美髮店》由世新大學廣電所碩士班宋紫薇執導，希望給予台灣新住民二代新的形象，探討人與人之間的情感，作品描繪許安植飾演的印尼新住民二代「阿蒂」，與一位曾喪女的「鳳珠阿嬤」，兩人毫無血緣，卻有著比親人更像一家人的溫馨情愫。　

▲▼ 呂雪鳳接演公視學生劇展《阿蒂美髮店》 。（圖／公視提供）

▲▼呂雪鳳、許安植（右）互動自然，像家人一樣。（圖／公視提供）

▲▼ 呂雪鳳接演公視學生劇展《阿蒂美髮店》 。（圖／公視提供）

呂雪鳳讀到劇本時感同身受，原來她曾在戲曲學校兼課教戲曲，曾遇過一位非常投緣的學生，不但上課時會特別帶早餐給她，偶爾還會給零用錢。

這樣的照顧、呵護，直到呂雪鳳不再兼課為止，這位女學生10多年來也對她問候不間斷，「她覺得我像是第二個媽媽一樣，那種感情真的神奇！」

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呂雪鳳, 許安植, 阿蒂美髮店

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