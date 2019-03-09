河成雲死不讓票寧願放立牌！傲嬌寫「2句話」粉絲7Pupu

記者吳孟庭／綜合報導

南韓限定偶像團體Wanna One去年底合約到期後，成員各自單飛，人氣團員河成雲發行個人專輯回歸樂壇，日前舉辦見面會還親自搶票，沒想到真的給他搶到，但他多次被問都死不讓票，寧願在座位上放人形立牌，粉絲當天一看更被下排標語給氣死！

▲河成雲死不讓票寧願放立牌！（圖／達志影像）

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河成雲在首爾舉辦的見面會前，實驗搶票竟然成功，日前在專輯發布會上被問到票要怎麼處理，「就讓它空著，我想放一個我的人形立牌，讓它也可以一起看表演。」沒想到他真的實踐諾言。

粉絲真的在他的見面會上看到一個座位，上面放著河成雲肖像的立牌，不僅如此，椅子上還附加兩句標語「搶票真的沒什麼...真的沒什麼嘛...」讓粉絲好氣又好笑，覺得彷彿聽到他親口這麼說，也瞬間引起不少粉絲聚集拍照朝聖，公司也貼心在標語下方標註：請不要把雲雲（立牌）給帶走喔～

▲河成雲真的在搶來的位置上面放人形立牌。（圖／翻攝自brightestcloud、hacloud15 Twitter）

河成雲之前就是想親自體驗看看粉絲的辛苦，日前拍攝一段影片，他在電腦前守著，等待他見面會門票開賣時間一到，就殺進去網站和粉絲一起搶票，不過因為他「來陰的」，再加上他公開搶票秘訣就是搶最後面的位置，因此非常順利買到票；另外他也將在本月23日訪台，首次舉辦台粉見面會。

▲河成雲傳授搶票攻略。（圖／達志影像）