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福山雅治結婚4年爆婚變！　3件事害小14歲老婆心碎

記者陳芊秀／綜合報導

日本男神福山雅治被爆6月離婚！他2015年9月和小14歲女友吹石一惠結婚，喜訊震撼娛樂圈，甚至促成「福山Lost」流行語，隨後迎接第一個孩子出生，沒想到最近傳出婚變，引起外界高度關注。

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福山雅治和小14歲的妻子吹石一惠爆婚變。

據日媒《週刊實話》報導，福山雅治2月進出新家，身邊沒有妻兒陪伴，一度引發分居質疑，後來澄清新宅是為了專注工作而使用。不過他結婚將滿4周年，從來沒被拍到和妻子同框，也沒在電視上談及另一半，加上2016年家中遭瘋狂女粉絲入侵，低調態度也讓老婆吹石一惠心冷了。

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福山雅治日前迎接50歲生日時，在廣播節目中自曝滿了50歲，想要尋找自己的生活，被瘋狂猜測是離婚的前奏。他4月主演春季新劇《集團左遷》，加上在廣播節目中透露「會有重大決定」，被推測是等到6月電視劇播畢後，就會馬上宣布離婚。

▲▼福山雅治剛過50歲生日，廣播節目暗示有重大決定，意外引發離婚傳言。（圖／翻攝自IG／福山雅治）

▲福山雅治剛過50歲生日，廣播節目暗示有重大決定，意外引發離婚傳言。（圖／翻攝自IG／福山雅治）

吹石一惠婚後淡出娛樂圈，無法和福山雅治公開外出、合照，還碰到粉絲闖空門事件，心情大受打擊。她婚後對老公的態度感到失望，為此萌生離婚念頭，還有得知傳言的書商趁機邀約拍全裸寫真，復出之路的謠言同樣令日網備感好奇。

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