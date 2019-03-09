羅志祥訪一半..突被亂問「何時生小孩」　全場錯愕..竟是超大咖男神！

記者盧薇淩／台北報導

羅志祥（小豬）9日領軍「創造力家族」成員愷樂、C.T.O，到小巨蛋看潘瑋柏演唱會，他說想聽潘瑋柏的「快嘴」繞舌快歌，愷樂則想聽最熱門的《不得不愛》，到時會想在台下對唱？她都還沒開口，就被一旁小豬秒虧「算了算了啦，不要勉強！」全場一陣大笑。

▲羅志祥、愷樂及C.T.O訪問一半，林志穎突然現身。（圖／記者張一中攝）

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訪問過程中，突然一旁粉絲區有個帶著黑帽男子插話喊：「什麼時候要生小孩？」正當大家一陣錯愕，轉頭定睛一看，才發現是羅志祥好友林志穎突然現身，小豬看著他大笑許久，林志穎又說：「快點啦！不要拖時間。」小豬則玩笑說：「我已經有小孩啦，這4個、6個（指創造力家族）都是。」小豬日前和周杰倫、余文樂等人聚會，他說：「沒有聊什麼耶，剛好遇到、同一個場合，沒有要買車啦！」

林志穎受訪時則說，和小豬私下常聊到生子一事，「他跟女朋友也這麼多年了，希望趕快能聽到他好消息。」至於他自己有想再生嗎？他則說：「家裡三個就鬧哄哄了，而且怕下一個又是男生。」但目前也沒有刻意避孕，一切順其自然。他跟潘瑋柏認識多年，私下聊車、聊3C，「我沒有看過他演唱會，他之前又說要休息，趕快趁現在來看。

▲林志穎、李毓芬看潘瑋柏演唱會。（圖／記者張一中攝）