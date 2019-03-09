ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

羅志祥訪一半..突被亂問「何時生小孩」　全場錯愕..竟是超大咖男神！

記者盧薇淩／台北報導

羅志祥（小豬）9日領軍「創造力家族」成員愷樂、C.T.O，到小巨蛋看潘瑋柏演唱會，他說想聽潘瑋柏的「快嘴」繞舌快歌，愷樂則想聽最熱門的《不得不愛》，到時會想在台下對唱？她都還沒開口，就被一旁小豬秒虧「算了算了啦，不要勉強！」全場一陣大笑。

▲▼羅志祥愷樂林志穎 。（圖／記者張一中攝）

▲羅志祥、愷樂及C.T.O訪問一半，林志穎突然現身。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

訪問過程中，突然一旁粉絲區有個帶著黑帽男子插話喊：「什麼時候要生小孩？」正當大家一陣錯愕，轉頭定睛一看，才發現是羅志祥好友林志穎突然現身，小豬看著他大笑許久，林志穎又說：「快點啦！不要拖時間。」小豬則玩笑說：「我已經有小孩啦，這4個、6個（指創造力家族）都是。」小豬日前和周杰倫、余文樂等人聚會，他說：「沒有聊什麼耶，剛好遇到、同一個場合，沒有要買車啦！」

林志穎受訪時則說，和小豬私下常聊到生子一事，「他跟女朋友也這麼多年了，希望趕快能聽到他好消息。」至於他自己有想再生嗎？他則說：「家裡三個就鬧哄哄了，而且怕下一個又是男生。」但目前也沒有刻意避孕，一切順其自然。他跟潘瑋柏認識多年，私下聊車、聊3C，「我沒有看過他演唱會，他之前又說要休息，趕快趁現在來看。

▲▼羅志祥愷樂林志穎 。（圖／記者張一中攝）

▲林志穎、李毓芬看潘瑋柏演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼羅志祥愷樂林志穎 。（圖／記者張一中攝）

推薦閱讀

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

正妹女星開車撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

正妹女星開車撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

這群人深夜拋震撼彈！　宣布「大消息」：走出舒適圈

這群人深夜拋震撼彈！　宣布「大消息」：走出舒適圈

林志玲44歲歪成「蛇精臉」！　網看傻認不出來：女神崩壞

林志玲44歲歪成「蛇精臉」！　網看傻認不出來：女神崩壞

宋智孝一口氣喀擦20cm長髮！　剪成「及肩短髮」激美飄仙氣

宋智孝一口氣喀擦20cm長髮！　剪成「及肩短髮」激美飄仙氣

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

獨家／張書豪分手5個月　正妹女友「我也會找到幸福」

獨家／張書豪分手5個月　正妹女友「我也會找到幸福」

獨家影片／江倩齡爆頭慘死！「最後在台身影曝光」惹淚崩

獨家影片／江倩齡爆頭慘死！「最後在台身影曝光」惹淚崩

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

劉亦菲出道17年首度剪「空氣短瀏海」！　網一看驚呆：差點沒認出

劉亦菲出道17年首度剪「空氣短瀏海」！　網一看驚呆：差點沒認出

嗲認機長當乾爹「送暗黑服務」！　嫩妹空姐「鮑鮑換包包」黑幕曝光

嗲認機長當乾爹「送暗黑服務」！　嫩妹空姐「鮑鮑換包包」黑幕曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

正妹女星開車撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

這群人深夜拋震撼彈！　宣布「大消息」：走出舒適圈

林志玲44歲歪成「蛇精臉」！　網看傻認不出來：女神崩壞

宋智孝一口氣喀擦20cm長髮！　剪成「及肩短髮」激美飄仙氣

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

獨家／張書豪分手5個月　正妹女友「我也會找到幸福」

獨家影片／江倩齡爆頭慘死！「最後在台身影曝光」惹淚崩

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

潘瑋柏, 羅志祥, 林志穎, 愷樂, C.T.O

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 謝金燕狠逼問：女友是空姐？失控脫稿潘瑋柏傻了..羅志祥台下躺槍
  2. 孫安佐右耳「詭異黑一塊」！　網拉近看嚇傻…他鬆口解答了
  3. 學生劇展首集「敲棺送愛女」　呂雪鳳嚇呆：膽子太大了
  4. 男星患漸凍「病況惡化」肌肉流失　月花3萬哀：不知能撐多久
  5. 謝金燕超緊身衣「內側三角洲」全露！合唱潘瑋柏..轉身再送屁股蛋
  6. 華莎「吃相太美味」烤腸店爆紅　工讀生厭世：我討厭過妳
  7. 羅志祥訪一半..突被亂問「何時生小孩」　全場錯愕..竟是超大咖男神！
  8. 江倩齡1年前打卡墾丁…　陳慕淚曝她暖舉「最美麗的天使」
  9. 謝和弦彎下腰「吻老婆腳趾頭」！　7年前約會她猛盯嘴唇OS羞爆
  10. 男性友人約「橋下告白」　安心亞爽約他竟等整晚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366