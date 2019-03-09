土耳其爸爸來打韓戰！　從廢墟探頭的小女孩成了《艾拉，戰爭下的女兒》

文／羅小編

1950年朝鮮半島爆發韓戰，數以萬計的百姓們在參戰、逃亡流竄的過程中被迫和親友們經歷生離死別，戰後南北分裂迫使離散家族們分隔兩地，也有許多孤兒被收養到國外。戰事結束一甲子後方能和白髮蒼蒼的血親們重逢，人生中徒留許多遺憾、空白......



▲Süleyman和女孩Ayla（圖／翻攝自Youtube@춘천MBC 뉴스）

Ayla是名出身自北韓平安南道的5歲小女孩，其實小女孩本來沒有名字，應該是說忘了自己的名字，在戰火無情摧殘下，父母死於北韓軍隊的砲擊，於是她挺著瘦小的身軀獨自一人走在瀰漫砲火煙味的荒土，回首全是鮮血和屍體，她在廢墟中嚎啕大哭。

當時參與韓戰的國家還包括土耳其，約有1萬5千名士兵被迫前往遠東渺小陌生的貧窮國度，只為守護自由世界的最後淨土，直至今日南韓與土耳其仍以「兄弟之邦」相稱。

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▲25歲的Süleyman（圖／翻攝自Youtube@춘천MBC 뉴스）

25歲的土耳其軍官Süleyman也被迫拋下未婚妻，和朋友Ali支援聯合國軍，他在軍隊中負責修理汽車、機械，就在土耳其軍大意之際，中共解放軍趁隙攻擊，Süleyman和朋友Ali九死一生之際才存活下來，逃往美軍在平安南道价川市軍隅里的駐屯地，正當部隊撤出軍隅里時，Süleyman在某個月夜遇到孤苦無依的5歲小女孩Ayla......。

或許早就被猛烈砲火聲嚇壞、或是親眼見證父母慘死，Ayla根本記不起自己的名字，她只能在蒼冷的寒風中顫抖，於是Süleyman抱著她坐上吉普車回到軍隊，即使語言不通，Ayla還是在阿兵哥們的關愛下成長，漸漸她也向Süleyman和Ali打開心房，親口呼喚Süleyman「爸爸」（baba）。



▲Süleyman和女孩Ayla（圖／翻攝自Youtube@춘천MBC 뉴스）

Süleyman視Ayla為親生女兒，想起在皎潔月光下「父女」第一次相逢的夜晚，他幫小女孩取名「Ayla」，在土耳其語中代表月亮，是個非常美麗的名字，父女倆在無情戰火中相互扶持，Ayla還學了點土耳其話，成為韓國人和土耳其人溝通的橋梁。

Ayla是個聰明伶俐的小女孩，Süleyman十分慶幸上天在磨難中賜予他如此可愛的女兒，父女倆拍下了許多黑白相片，不過兩人的父女緣份只持續一年半。



▲電影《艾拉，戰爭下的女兒》劇照（圖／翻攝自Naver Movie）

1953年戰爭告一段落，土耳其援軍奉命回國，由於當時的朝鮮半島在戰後非常落後、窮困，Süleyman決心要帶著Ayla回到土耳其一起生活，他親手拼裝巨大木箱，在裡頭放入了麵包，在Ayla進入木箱後，Süleyman提著木箱出現在港口，準備搭船離開。

但事情並不如Süleyman所願，長官馬上察覺Ayla被藏在木箱，於是父女倆被迫分離。Süleyman的朋友Ali早就死於戰事，他孤身一人回到土耳其，而Ayla則是留在土耳其人在京畿道水原市為收容孤兒所而建的安卡拉學院（안카라학원，前身為孤兒院）......



▲安卡拉學院（圖／翻攝自Youtube@춘천MBC 뉴스）

回到土耳其的Süleyman心心念念在南韓的女兒Ayla，他總是三餐向阿拉真主祈禱，Ayla能平安健康長大、過上屬於自己的富足人生，並期望父女倆還能有緣見上一面。

但戰爭結束59年，Süleyman還能找到在皎潔月光下重生的女兒Ayla嗎？



▲Süleyman和妻子（圖／翻攝自Youtube@춘천MBC 뉴스）

2010年是韓戰60週年紀念，85歲的Süleyman雖早已不是相片中的英勇、俊俏少年，但他仍未放棄尋找掛念一甲子、遠在異鄉的女兒，他找向土耳其韓戰參戰士兵紀念事業會，透過當地韓僑以及其他參戰士兵的幫助，試圖找出印象中當年聰明可愛的女兒Ayla。

相片中，短髮女孩幸福親吻著戴著黑色墨鏡軍人的臉頰，如今她還在嗎？

當時韓國三大電視台MBC在拍攝紀錄片的過程中，積極幫助Süleyman協尋遠在南韓的女兒，不過Süleyman根本沒有女兒的韓文姓名，只憑「Ayla」找人根本如同大海撈針般困難！



▲Süleyman和女孩Ayla（圖／翻攝自Youtube@춘천MBC 뉴스）

於是節目組透過土耳其駐韓大使館，以及當年留下的記錄找出戰後還在安卡拉學校就讀的孤兒，試圖從如今垂垂老矣的老人中打聽Ayla的下落。這些孤兒戰後有各自的家庭，但仍定期團聚扶持、回憶從前成長時光，本以為找到一線希望的節目組，卻仍打探不著Ayla的下落，老人們只知道Ayla是當年土耳其軍很疼惜的女孩，對於其下落卻一無所知。

加上1979年安卡拉學院火災燒毀後，一些文字記錄付之一炬，本以為失去希望，卻從同樣是韓戰孤兒的崔東南（최동남，音譯）先生口中打探到Ayla的韓文姓名，金恩子（김은자，音譯）。

據崔東南的回憶，Ayla在安卡拉學院獲得人生第三個名字「金恩子」，從學校畢業後就跟著崔東南的姐姐到首爾永登浦，但之後不知何緣故又斷了聯繫......



▲金恩子，Ayla掩面痛哭失聲（圖／翻攝自Youtube@춘천MBC 뉴스）

在節目組歷經幾個月的搜索，最後終於打探出金恩子定居仁川，育有一子一女。節目組向金恩子拿出60年前留下的黑白相片，金恩子看了相片淡淡說道「原來這是我啊」，過了許久，金恩子的淚水像湧泉般滔滔不絕，她掩面痛哭：「對我來說爸爸就像是夢中才會出現的人，我找了他幾十年......原來爸爸也正在找我！」

根據《朝鮮日報》，金恩子24歲結婚後誕下一子一女，但無奈丈夫不久因事故身亡，留下金恩子獨自撫養子女，當年在戰火下哭泣的女孩，如今儼然成為兩個孫子、孫女的阿嬤。

Süleyman隨著其他倖存的參戰士兵搭機前往南韓參加韓戰紀念儀式，時隔一甲子，南韓早已不是當年的窮國，看著高速成長、改變的首爾市容，Süleyman感到甚是欣慰，這裡是他拋頭顱、灑熱血守護的淨土，對他來說是第二個家鄉。



▲金恩子幫爸爸買西裝（圖／翻攝自Youtube@춘천MBC 뉴스）

節目組安排Ayla和Süleyman父女倆在首爾汝矣島上的安卡拉公園見面，金恩子在見面前為爸爸買了新的西裝，而Süleyman也準備了Ayla會喜愛的土耳其零嘴，並附上紙鈔當做零用錢，可見即便過了60年Ayla在Süleyman心目中永遠是孩子。

父女倆見面時，金恩子倚靠在Süleyman懷抱大哭，即便兩人沒有血緣關係。Süleyman親吻了Ayla的臉頰，而金恩子則是毫不猶豫的聲聲喊著「baba」（土耳其語爸爸），原本以為這一生會帶著無法見面的遺憾入土，沒想到父女倆最終仍有緣再見。



▲相逢的父女（圖／翻攝自Youtube@춘천MBC 뉴스）

雖是遙遠的兒時回憶，但金恩子仍然記得爸爸Süleyman會親手用毛毯做件給自己的外套，即便軍中事務繁忙，Süleyman還是一定天天餵自己吃麵包、喝牛奶。

「沒有baba，就沒有現在的我！」

金恩子帶著自己的長子、孫子、孫女，而Süleyman則帶著夫人，看著眼前10幾歲的男童、女童眉眼間像極了當年的Ayla，Süleyman笑得合不攏嘴，這60年間，Süleyman無時無刻為女兒祈禱。

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▲Süleyman帶著夫人和金恩子一家拍攝全家福（圖／翻攝自Youtube@춘천MBC 뉴스）

金恩子帶著兒孫和Süleyman與夫人一同拍攝全家福，並在仁川機場送別前，金恩子跪下親手按摩了Süleyman夫人緊繃的腳踝......父女倆還有機會再見嗎？

在父女倆重逢的7年後，高齡91歲的Süleyman百病纏身，金恩子趕在爸爸過世前搭機至土耳其伊斯坦堡探視，見到坐在輪椅上、失去精神的爸爸，金恩子當場落淚，Süleyman卻仍記掛著女兒：「做為人、做為一名父親，我時時刻刻祈禱Ayla能活出完美的人生。」

2017年12月7日，Süleyman因病逝世，而他的夫人也在丈夫過世7個小時後安詳離世.....

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▲電影《艾拉，戰爭下的女兒》劇照（圖／翻攝自Naver Movie）

父女倆的故事在土耳其被翻拍成電影《艾拉，戰爭下的女兒》（Ayla: The Daughter of War），2017年10月上映後感動了500多萬土耳其人，電影預計今年5月在台灣上映。

看完了父女倆用血淚寫下的故事，但願這個世界再也沒有戰事、沒有生離死別......

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延伸影音

via 춘천MBC 뉴스、조선일보、Wikipedia