「妞妞」節目現身　海芬轉頭問小鬼：你們要不要和解？

記者林彥君／台北報導

劉香慈和謝毅宏日前上17直播《趣你的娛樂》，在節目中玩演技考驗，主持人黃鴻升（小鬼）先出題給謝毅宏演，黃鴻升說：「看到你的女朋友在你面前跟別人喇舌。」海芬警告「不要講自己的事哦！公報私仇我們不贊成這樣子。」黃鴻升不好意思的耳朵發紅、猛搧風，海芬故意逗他「你在熱什麼啦？不然你先演。」

▲黃鴻升（左起）、謝毅宏、劉香慈和海芬。（圖／趣你的娛樂提供 ）

碰巧電影宣傳叫「妞妞」，黃鴻升曾和妞妞傳緋聞，讓劉香慈的演技考驗手指電影宣傳，黃鴻升問：「嗯？她也叫妞妞啊？」講完自己忍不住大笑，反而劉香慈一臉狐疑問：「我有講到什麼關鍵字嗎？新聞的那個？」海芬更提議：「你們要不要和解，跟妞妞和解吧！」

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劉香慈在電影《乳·房》中飾演罹患乳癌的女主角，劉香慈坦言劇本裡多場戲都很難演，也提到剃頭戲難演，「忍不住會擔心，如果跳電怎麼辦？因為它是一鏡到底只有一次機會，而且真的是我自己的頭。」

▲小鬼和海芬。（圖／趣你的娛樂提供 ）



謝毅宏在片中一人身兼兩份工作，是房屋仲介又會換上女裝跳反串秀，謝毅宏事前接受一個月密集跳舞訓練，他說：「難度是在於我要穿高跟鞋，有20公分，我186公分，再穿上20公分高跟鞋，就大概206公分，我站上舞台天花板已經在頭頂上面了，光好熱喔。」







