神木與瞳睽違8年同台！黃美珍爆：不會台語歌遭酒客「掏槍」

記者林彥君／台北報導

第二屆《超級星光大道》冠軍賴銘偉和人氣王黃美珍，日前上華視《超級同學會》，大聊「神木與瞳」秘辛，主持人黃子佼問：「兩個明明好好的，為何要拆夥呢？而且還8年沒見？」賴銘偉立即反應：「她是人氣王，後來變成『人妻王』，每個跟我搭擋的人都嫁人了！」黃子佼笑喊：「原來你還有助產功能呀？」

▲黃美珍（右）分享「掏槍」經驗。（圖／華視提供）

黃美珍提及在駐唱時，期曾遇醉客因她不會唱台語歌憤而「掏槍」，所幸最後餐廳老闆出面化解才安然無恙。賴銘偉表示他和歌王蕭敬騰曾是民歌餐廳的同事，卜學亮聽到便好奇問：「那當時是你比較紅還是他比較紅？」賴銘偉坦言：「那個時候最紅的都不是我們兩個，我們都是留下來立正觀摩別人唱的那種，後來就是比較菜的兩個人出片！」

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▲賴銘偉（左2）、黃美珍（左2）在節目中同台。（圖／華視提供）



藝人們也紛紛分享當年出道的原因，曾獲金曲獎最佳新人獎的紀曉君說自己年輕時原本是在原住民餐廳當服務生，不料有一天駐唱歌手遲到，她便遭老闆推上台「墊時間」，而當時有位音樂製作人正好坐在台下喝啤酒，好歌喉就此被發掘。

剛推出個人專輯的呂薔則是大學時期參加原住民大專院校歌唱大賽，雖然只拿到第三名卻因評審青睞而得到發片機會。節目每周六播出。