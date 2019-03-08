ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

神木與瞳睽違8年同台！黃美珍爆：不會台語歌遭酒客「掏槍」

記者林彥君／台北報導

第二屆《超級星光大道》冠軍賴銘偉和人氣王黃美珍，日前上華視《超級同學會》，大聊「神木與瞳」秘辛，主持人黃子佼問：「兩個明明好好的，為何要拆夥呢？而且還8年沒見？」賴銘偉立即反應：「她是人氣王，後來變成『人妻王』，每個跟我搭擋的人都嫁人了！」黃子佼笑喊：「原來你還有助產功能呀？」

▲▼黃美珍。（圖／華視提供）

▲黃美珍（右）分享「掏槍」經驗。（圖／華視提供）

黃美珍提及在駐唱時，期曾遇醉客因她不會唱台語歌憤而「掏槍」，所幸最後餐廳老闆出面化解才安然無恙。賴銘偉表示他和歌王蕭敬騰曾是民歌餐廳的同事，卜學亮聽到便好奇問：「那當時是你比較紅還是他比較紅？」賴銘偉坦言：「那個時候最紅的都不是我們兩個，我們都是留下來立正觀摩別人唱的那種，後來就是比較菜的兩個人出片！」

請繼續往下閱讀...

▲▼賴銘偉（左2）、黃美珍（左2）在節目中同台。（圖／華視提供）

▲賴銘偉（左2）、黃美珍（左2）在節目中同台。（圖／華視提供）

藝人們也紛紛分享當年出道的原因，曾獲金曲獎最佳新人獎的紀曉君說自己年輕時原本是在原住民餐廳當服務生，不料有一天駐唱歌手遲到，她便遭老闆推上台「墊時間」，而當時有位音樂製作人正好坐在台下喝啤酒，好歌喉就此被發掘。
剛推出個人專輯的呂薔則是大學時期參加原住民大專院校歌唱大賽，雖然只拿到第三名卻因評審青睞而得到發片機會。節目每周六播出。

Selina訴出道苦「突低頭…話接不下去」　 張軒睿一跨步這舉動超暖！

推薦閱讀

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

快訊／郭宗坤轉加護病房！「最新病情」曝光　血塊疑掉出心室惡化

快訊／郭宗坤轉加護病房！「最新病情」曝光　血塊疑掉出心室惡化

他暖陪愛紗回日本　「看她開心就幸福」真實身份曝光…網哭：好好照顧她

他暖陪愛紗回日本　「看她開心就幸福」真實身份曝光…網哭：好好照顧她

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

周曉涵認了：現在很愛周孝安！　內衣定裝他陪同

周曉涵認了：現在很愛周孝安！　內衣定裝他陪同

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她！王宇婕《炮仔聲》魔化PTT狂轟

惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她！王宇婕《炮仔聲》魔化PTT狂轟

孫安佐體育課幫壓腿「見女生裙子超短」　下秒紳士舉動被推爆！

孫安佐體育課幫壓腿「見女生裙子超短」　下秒紳士舉動被推爆！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

快訊／郭宗坤轉加護病房！「最新病情」曝光　血塊疑掉出心室惡化

他暖陪愛紗回日本　「看她開心就幸福」真實身份曝光…網哭：好好照顧她

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

周曉涵認了：現在很愛周孝安！　內衣定裝他陪同

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 楊謹華金色薄紗開高衩　人妻秀逆天美腿：剛結婚當然漂亮！
  2. CHEN「4年前心願」成真！　SM證實：SOLO專輯籌備ing
  3. 神木與瞳睽違8年同台！黃美珍爆：不會台語歌遭酒客「掏槍」
  4. 與李棟旭續前緣！　《觸及真心》劉仁娜甜笑：非常幸福
  5. 理科太太「面癱」拍婚紗攝影師「心累」　曝產後憂鬱：人生絕望
  6. 《女力》素娥來驅鬼「54萬人搶看」！PTT推爆笑到瘋
  7. 阿Sa首度自爆當過小三！　渣男結婚才驚覺真相：他實在太厲害
  8. 港版小松菜奈「厭世系美顏」！和港版半澤直樹大搞不倫師生戀
  9. 趙麗穎婚前「4度爆懷孕」都否認！　結婚5個月生了…網傻眼：打多少次臉？
  10. 一世代路易想念就打亡母手機！進語音留言「這樣我才不孤單」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366