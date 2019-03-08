ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

理科太太「面癱」拍婚紗攝影師「心累」　曝產後憂鬱：人生絕望

記者林彥君／台北報導

總是給人冷靜、面無表情形象的知識型Youtuber理科太太，日前上《TVBS看板人物》接受方念華的專訪，分享面癱表情下感性的一面。被問及面癱困擾，理科太太幽默的說:：「就像拍婚紗照時，攝影師一直說要開心點，但其實我們很開心，只是沒什麼表情，攝影師應該拍到心很累！」

▲▼ 理科太太。（圖／TVBS提供）

▲理科太太。（圖／TVBS提供）

取名「理科太太」的緣由，理科太太說：「當初這個招牌命名，只花了一秒。」為了讓不會中文的丈夫容易搜尋，因此命名要中英文並行，從自身專長「理科（like）」出發思考，剛好又有Like(喜歡)的意思，再結合婚後的新身分，「理科太太」名稱油然而生，碰巧”Like Tai Tai”也是喜歡太太的意思，所以這名字就此定案。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 理科太太。（圖／TVBS提供）

▲理科太太和方念華。（圖／TVBS提供）

理科太太成為網紅，先生John也跟著成名，兩人透過網路認識、交往八個月後結婚，完美的契合關係也深受網友羨慕。理科先生還成為未婚女性眼中的「單眼皮天菜」，就連Selina任家萱也曾說要以John為將來找對象的範本。談及夫妻投契的相處之道，理科太太表示：「你要先知道自己是什麼，你才知道適不適合，或是對方適不適合，John真的很包容我」，而夫妻之間的價值觀及道德觀是否相似也很重要。

轉變為媽媽跟太太角色前，理科太太人生中只有「我」，想追求什麼就走，有了小孩就要開始學會為孩子負責，生孩子前也從沒思考過生與死的課題，剖腹產之後才領悟到自己原來有一天會死。方念華問起成為媽媽後的轉變，理科太太坦承，當媽媽開啟了感性的關鍵，「現在看到小朋友跌倒，會想應該很痛吧？但以前比較沒有這麼多的情緒。」

▲▼ 理科太太。（圖／TVBS提供）

▲理科太太上節目。（圖／TVBS提供）

生產完後也開始感受到情緒的波動，思考人生活在這個世界上，到底是要做什麼？這樣的恐懼，引發了產後憂鬱症，陷入人生的谷底，沒發生什麼事也會非常絕望。直到開始經營YouTube頻道，上傳母嬰相關的影片，解決身邊朋友的問題。理科太太表示，這樣的「分享」讓自己感覺被需要，感覺在世界上還有一點用處，也為自己找出其他方法突破自己的人生。

YouTube頻道經營不到一年，粉絲數已經超過百萬，開心之餘理科太太也表示：「訂閱數不是在打分數，它只是一個客觀的工具，幫助你更了解粉絲的輪廓。」其實一開始只是玩票性質，粉絲數突破10萬的當下是理科太太最快樂的時候，在網路上跟大家交流，好像一下多了很多朋友，粉絲數直線成長後，才開始意識到要認真經營。

▲▼ 理科太太。（圖／TVBS提供）

▲理科太太上節目分享。（圖／TVBS提供）

雖然頻道爆紅，偶爾也是會有沮喪的時候，理科太太表示：「有些東西你覺得很有趣，粉絲不見得有興趣。像我過年做了一個樂高跟大家拜年的影片，好像大家也沒有很喜歡」，不過這些數據都只是製作影片時參考，還是要保有實驗精神，理科太太認真的說：「如果不能嘗試新的東西，我個人會覺得很痛苦。」

冷靜是理科太太的外顯特質，但冷靜與不緊張可不是劃上等號！理科太太解釋：「冷靜可能只是面無表情，但內心是緊張的，像我現在坐在這裡受訪就很緊張。」受到家庭環境影響，因為不喜歡麻煩其他人處理自己的情緒，所以不習慣讓情緒輕易表露出來。

▲理科太太訪談Selina。（圖／翻攝自YouTube）

▲理科太太訪談Selina。（圖／翻攝自YouTube）

理科太太的父母對孩子非常疼愛，理科太太說：「我只要說了些什麼，可能就是在他們心中插一刀，所以我不太敢講。」這樣的情形投射到理科太太的人際關係，就是容易怕自己的行為對朋友造成困擾，光是過年傳個”新年快樂”給朋友，都要想很久！變身YouTuber後，從螢幕上的理性形象，到私底下與網友發自內心的開心互動，這樣的重疊交集，讓現在的理科太太，不僅理性，也兼具了感性的一面。節目10日播出。

馬麻太晚回家搞威柴狂抱怨！　牠斜眼瞪+碎唸：現在幾點了？

推薦閱讀

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

快訊／郭宗坤轉加護病房！「最新病情」曝光　血塊疑掉出心室惡化

快訊／郭宗坤轉加護病房！「最新病情」曝光　血塊疑掉出心室惡化

他暖陪愛紗回日本　「看她開心就幸福」真實身份曝光…網哭：好好照顧她

他暖陪愛紗回日本　「看她開心就幸福」真實身份曝光…網哭：好好照顧她

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

周曉涵認了：現在很愛周孝安！　內衣定裝他陪同

周曉涵認了：現在很愛周孝安！　內衣定裝他陪同

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她！王宇婕《炮仔聲》魔化PTT狂轟

惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她！王宇婕《炮仔聲》魔化PTT狂轟

孫安佐體育課幫壓腿「見女生裙子超短」　下秒紳士舉動被推爆！

孫安佐體育課幫壓腿「見女生裙子超短」　下秒紳士舉動被推爆！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

快訊／郭宗坤轉加護病房！「最新病情」曝光　血塊疑掉出心室惡化

他暖陪愛紗回日本　「看她開心就幸福」真實身份曝光…網哭：好好照顧她

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

周曉涵認了：現在很愛周孝安！　內衣定裝他陪同

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 楊謹華金色薄紗開高衩　人妻秀逆天美腿：剛結婚當然漂亮！
  2. CHEN「4年前心願」成真！　SM證實：SOLO專輯籌備ing
  3. 神木與瞳睽違8年同台！黃美珍爆：不會台語歌遭酒客「掏槍」
  4. 與李棟旭續前緣！　《觸及真心》劉仁娜甜笑：非常幸福
  5. 理科太太「面癱」拍婚紗攝影師「心累」　曝產後憂鬱：人生絕望
  6. 《女力》素娥來驅鬼「54萬人搶看」！PTT推爆笑到瘋
  7. 阿Sa首度自爆當過小三！　渣男結婚才驚覺真相：他實在太厲害
  8. 港版小松菜奈「厭世系美顏」！和港版半澤直樹大搞不倫師生戀
  9. 趙麗穎婚前「4度爆懷孕」都否認！　結婚5個月生了…網傻眼：打多少次臉？
  10. 一世代路易想念就打亡母手機！進語音留言「這樣我才不孤單」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366