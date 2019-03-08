理科太太「面癱」拍婚紗攝影師「心累」　曝產後憂鬱：人生絕望

記者林彥君／台北報導

總是給人冷靜、面無表情形象的知識型Youtuber理科太太，日前上《TVBS看板人物》接受方念華的專訪，分享面癱表情下感性的一面。被問及面癱困擾，理科太太幽默的說:：「就像拍婚紗照時，攝影師一直說要開心點，但其實我們很開心，只是沒什麼表情，攝影師應該拍到心很累！」

▲理科太太。（圖／TVBS提供）

取名「理科太太」的緣由，理科太太說：「當初這個招牌命名，只花了一秒。」為了讓不會中文的丈夫容易搜尋，因此命名要中英文並行，從自身專長「理科（like）」出發思考，剛好又有Like(喜歡)的意思，再結合婚後的新身分，「理科太太」名稱油然而生，碰巧”Like Tai Tai”也是喜歡太太的意思，所以這名字就此定案。

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▲理科太太和方念華。（圖／TVBS提供）

理科太太成為網紅，先生John也跟著成名，兩人透過網路認識、交往八個月後結婚，完美的契合關係也深受網友羨慕。理科先生還成為未婚女性眼中的「單眼皮天菜」，就連Selina任家萱也曾說要以John為將來找對象的範本。談及夫妻投契的相處之道，理科太太表示：「你要先知道自己是什麼，你才知道適不適合，或是對方適不適合，John真的很包容我」，而夫妻之間的價值觀及道德觀是否相似也很重要。

轉變為媽媽跟太太角色前，理科太太人生中只有「我」，想追求什麼就走，有了小孩就要開始學會為孩子負責，生孩子前也從沒思考過生與死的課題，剖腹產之後才領悟到自己原來有一天會死。方念華問起成為媽媽後的轉變，理科太太坦承，當媽媽開啟了感性的關鍵，「現在看到小朋友跌倒，會想應該很痛吧？但以前比較沒有這麼多的情緒。」

▲理科太太上節目。（圖／TVBS提供）

生產完後也開始感受到情緒的波動，思考人生活在這個世界上，到底是要做什麼？這樣的恐懼，引發了產後憂鬱症，陷入人生的谷底，沒發生什麼事也會非常絕望。直到開始經營YouTube頻道，上傳母嬰相關的影片，解決身邊朋友的問題。理科太太表示，這樣的「分享」讓自己感覺被需要，感覺在世界上還有一點用處，也為自己找出其他方法突破自己的人生。

YouTube頻道經營不到一年，粉絲數已經超過百萬，開心之餘理科太太也表示：「訂閱數不是在打分數，它只是一個客觀的工具，幫助你更了解粉絲的輪廓。」其實一開始只是玩票性質，粉絲數突破10萬的當下是理科太太最快樂的時候，在網路上跟大家交流，好像一下多了很多朋友，粉絲數直線成長後，才開始意識到要認真經營。

▲理科太太上節目分享。（圖／TVBS提供）

雖然頻道爆紅，偶爾也是會有沮喪的時候，理科太太表示：「有些東西你覺得很有趣，粉絲不見得有興趣。像我過年做了一個樂高跟大家拜年的影片，好像大家也沒有很喜歡」，不過這些數據都只是製作影片時參考，還是要保有實驗精神，理科太太認真的說：「如果不能嘗試新的東西，我個人會覺得很痛苦。」

冷靜是理科太太的外顯特質，但冷靜與不緊張可不是劃上等號！理科太太解釋：「冷靜可能只是面無表情，但內心是緊張的，像我現在坐在這裡受訪就很緊張。」受到家庭環境影響，因為不喜歡麻煩其他人處理自己的情緒，所以不習慣讓情緒輕易表露出來。

▲理科太太訪談Selina。（圖／翻攝自YouTube）

理科太太的父母對孩子非常疼愛，理科太太說：「我只要說了些什麼，可能就是在他們心中插一刀，所以我不太敢講。」這樣的情形投射到理科太太的人際關係，就是容易怕自己的行為對朋友造成困擾，光是過年傳個”新年快樂”給朋友，都要想很久！變身YouTuber後，從螢幕上的理性形象，到私底下與網友發自內心的開心互動，這樣的重疊交集，讓現在的理科太太，不僅理性，也兼具了感性的一面。節目10日播出。