華納兄弟CEO簡訊曝光！　疑逼女星接受潛規則

記者張靖容／綜合報導

華納兄弟執行長辻原凱文（Kevin Tsujihara）6日被外媒報導，疑似利用女明星想要變成當紅炸子雞的心情，提出「與我上床，就幫你喬演出機會」的誘餌，與英國女星夏綠蒂柯克（charlotte kirk）發生性關係，相關簡訊被爆料出來。華納兄弟公關部門則表示，事情尚未釐清真相，將進行全面的調查。

▲辻原凱文傳與英國女星夏綠蒂柯克有性醜聞。（圖／翻攝自華納官網、IG／charlottekirkofficial）

外媒《The Hollywood Reporter》於6日獨家報導，表示華納兄弟執行長辻原凱文疑似與英國女星夏綠蒂柯克有性關係，而事情則要從2013年說起。當時才21歲的柯克只是一個在好萊塢默默無名的小演員，澳洲億萬富翁詹姆斯派克（James Packer）傳訊息告訴她，將有一個大好機會要降臨到她身上，有一位在娛樂圈非常有地位的人要見她，請她到某酒店來會面。

請繼續往下閱讀...

▲澳洲億萬富翁詹姆斯派克。（圖／翻攝自臉書／James Packer）

根據《The Hollywood Reporter》報導，他們從上百封簡訊及一堆合約書中，進行整理與追查，發現派克所說的非常有地位的人，正是辻原凱文。

當天，凱文要求與柯克發生性關係，並保證會引薦華納兄弟中負責電影電視相關業務的高階經理，介紹一些演出機會給她。但是隔了2年，也就是2015年，柯克很沮喪的傳訊息給凱文，裡面寫道：「我知道你非常忙，但當我們在那間旅館，發生性關係時，你說你會幫我，但是你就是忽略了我，就像你現在忽略了我一樣，我感覺我被利用了，你到底會不會像你當初承諾的那樣幫我？」之後凱文回覆將會安排她與Richard Brener，也就是華納旗下的一個新品牌的執行總裁會面，承諾一定會介紹演出機會給她。

之後柯克在一些華納的電影中擔任了一些跑龍套的角色，然後又試鏡了一些電影。但是後來柯克變得越來越焦慮，因為她並沒有得到她心目中想像的那麼多試鏡機會。後來瑞納來接手處理柯克的演出事宜，請來律師Marty Singer寫了一份協議書合約，在裡面保證會安排柯克試鏡機會，以及在瑞納的導演電影當中尬一角。

▲知名導演布萊特瑞納。（圖／翻攝自維基百科）

2017年，有線民向《The Hollywood Reporter》舉報，直接質問凱文與柯克是不是有什麼不正常的關係，之後，凱文發送律師函，否認與柯克有任何關係。接下來在2018年，再度有匿名信向華納媒體執行長約翰·T·史坦基（John Stankey）表示，有華納高層與柯克發生性關係，並保證會讓她出人頭地，於是史坦基便委任律師事務所展開調查，事後卻聲明沒有任何證據顯示凱文與柯克有不正常的關係存在。

▲華納媒體執行長約翰·T·史坦基。（圖／翻攝自華納官網）

雖然相關簡訊內容被爆出，但外媒披露這起性醜聞後，柯克的發言人立即發表聲明，嚴重否認她與凱文有性關係，並且表示柯克的所有的演出機會都是靠正常的試鏡程序得到的，絕對不是與誰發生性關係而取得。

柯克曾經在電影《瞞天過海：八面玲瓏》與《單身啪啪啪》當中擔任配角，而她也將在2019年即將要上映的電影《Nicole & O.J.》當中，擔任重要角色。

▲電影《瞞天過海：八面玲瓏》與《單身啪啪啪》宣傳海報。（圖／翻攝自臉書／How To Be Single、Ocean's 8）