ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

華納兄弟CEO簡訊曝光！　疑逼女星接受潛規則

記者張靖容／綜合報導

華納兄弟執行長辻原凱文（Kevin Tsujihara）6日被外媒報導，疑似利用女明星想要變成當紅炸子雞的心情，提出「與我上床，就幫你喬演出機會」的誘餌，與英國女星夏綠蒂柯克（charlotte kirk）發生性關係，相關簡訊被爆料出來。華納兄弟公關部門則表示，事情尚未釐清真相，將進行全面的調查。

▲華納兄弟性醜聞始末。（圖／翻攝自臉書／How To Be Single、Ocean`s 8、James Packer／華納官網、IG／charlottekirkofficial）

辻原凱文傳與英國女星夏綠蒂柯克有性醜聞。（圖／翻攝自華納官網、IG／charlottekirkofficial）

外媒《The Hollywood Reporter》於6日獨家報導，表示華納兄弟執行長辻原凱文疑似與英國女星夏綠蒂柯克有性關係，而事情則要從2013年說起。當時才21歲的柯克只是一個在好萊塢默默無名的小演員，澳洲億萬富翁詹姆斯派克（James Packer）傳訊息告訴她，將有一個大好機會要降臨到她身上，有一位在娛樂圈非常有地位的人要見她，請她到某酒店來會面。

請繼續往下閱讀...

▲華納兄弟性醜聞始末。（圖／翻攝自臉書／How To Be Single、Ocean`s 8、James Packer／華納官網、IG／charlottekirkofficial）

澳洲億萬富翁詹姆斯派克。（圖／翻攝自臉書／James Packer）

根據《The Hollywood Reporter》報導，他們從上百封簡訊及一堆合約書中，進行整理與追查，發現派克所說的非常有地位的人，正是辻原凱文。

當天，凱文要求與柯克發生性關係，並保證會引薦華納兄弟中負責電影電視相關業務的高階經理，介紹一些演出機會給她。但是隔了2年，也就是2015年，柯克很沮喪的傳訊息給凱文，裡面寫道：「我知道你非常忙，但當我們在那間旅館，發生性關係時，你說你會幫我，但是你就是忽略了我，就像你現在忽略了我一樣，我感覺我被利用了，你到底會不會像你當初承諾的那樣幫我？」之後凱文回覆將會安排她與Richard Brener，也就是華納旗下的一個新品牌的執行總裁會面，承諾一定會介紹演出機會給她。

之後柯克在一些華納的電影中擔任了一些跑龍套的角色，然後又試鏡了一些電影。但是後來柯克變得越來越焦慮，因為她並沒有得到她心目中想像的那麼多試鏡機會。後來瑞納來接手處理柯克的演出事宜，請來律師Marty Singer寫了一份協議書合約，在裡面保證會安排柯克試鏡機會，以及在瑞納的導演電影當中尬一角。

▲華納兄弟性醜聞始末。（圖／翻攝自臉書／How To Be Single、Ocean`s 8、James Packer／華納官網、IG／charlottekirkofficial）

知名導演布萊特瑞納。（圖／翻攝自維基百科）

2017年，有線民向《The Hollywood Reporter》舉報，直接質問凱文與柯克是不是有什麼不正常的關係，之後，凱文發送律師函，否認與柯克有任何關係。接下來在2018年，再度有匿名信向華納媒體執行長約翰·T·史坦基（John Stankey）表示，有華納高層與柯克發生性關係，並保證會讓她出人頭地，於是史坦基便委任律師事務所展開調查，事後卻聲明沒有任何證據顯示凱文與柯克有不正常的關係存在。

▲華納兄弟性醜聞始末。（圖／翻攝自臉書／How To Be Single、Ocean`s 8、James Packer／華納官網、IG／charlottekirkofficial）

華納媒體執行長約翰·T·史坦基。（圖／翻攝自華納官網）

雖然相關簡訊內容被爆出，但外媒披露這起性醜聞後，柯克的發言人立即發表聲明，嚴重否認她與凱文有性關係，並且表示柯克的所有的演出機會都是靠正常的試鏡程序得到的，絕對不是與誰發生性關係而取得。

柯克曾經在電影《瞞天過海：八面玲瓏》與《單身啪啪啪》當中擔任配角，而她也將在2019年即將要上映的電影《Nicole & O.J.》當中，擔任重要角色。

▲華納兄弟性醜聞始末。（圖／翻攝自臉書／How To Be Single、Ocean`s 8、James Packer／華納官網、IG／charlottekirkofficial）

▲華納兄弟性醜聞始末。（圖／翻攝自臉書／How To Be Single、Ocean`s 8、James Packer／華納官網、IG／charlottekirkofficial）

電影《瞞天過海：八面玲瓏》與《單身啪啪啪》宣傳海報。（圖／翻攝自臉書／How To Be Single、Ocean's 8）

馬麻太晚回家搞威柴狂抱怨！　牠斜眼瞪+碎唸：現在幾點了？

推薦閱讀

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

快訊／郭宗坤轉加護病房！「最新病情」曝光　血塊疑掉出心室惡化

快訊／郭宗坤轉加護病房！「最新病情」曝光　血塊疑掉出心室惡化

他暖陪愛紗回日本　「看她開心就幸福」真實身份曝光…網哭：好好照顧她

他暖陪愛紗回日本　「看她開心就幸福」真實身份曝光…網哭：好好照顧她

周曉涵認了：現在很愛周孝安！　內衣定裝他陪同

周曉涵認了：現在很愛周孝安！　內衣定裝他陪同

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她！王宇婕《炮仔聲》魔化PTT狂轟

惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她！王宇婕《炮仔聲》魔化PTT狂轟

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

獨家／鄧紫棋親訴「吵架老闆」決裂！27歲被工作壓榨淚：不公平

獨家／鄧紫棋親訴「吵架老闆」決裂！27歲被工作壓榨淚：不公平

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

快訊／郭宗坤轉加護病房！「最新病情」曝光　血塊疑掉出心室惡化

他暖陪愛紗回日本　「看她開心就幸福」真實身份曝光…網哭：好好照顧她

周曉涵認了：現在很愛周孝安！　內衣定裝他陪同

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她！王宇婕《炮仔聲》魔化PTT狂轟

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

辻原凱文, 夏綠蒂柯克

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 華納兄弟CEO簡訊曝光！　疑逼女星接受潛規則
  2. Jennie突衝後台修麥！Rosé暖救援幫她唱　飆吞CD實力
  3. Eason無尊重返自殺現場　飄「人臉白影」：攝影機清楚拍到
  4. 全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得
  5. 柯達線樂團一下飛機超冷：抱歉我們把愛爾蘭天氣帶來了
  6. 安心亞童年自閉躲人唱歌　自揭黑歷史爆哭：我不夠好！
  7. Sandy自嘲長期受「五五身基因」困擾　老爸吳宗憲躺槍
  8. 楊謹華金色薄紗開高衩　人妻秀逆天美腿：剛結婚當然漂亮！
  9. CHEN「4年前心願」成真！　SM證實：SOLO專輯籌備ing
  10. 神木與瞳睽違8年同台！黃美珍爆：不會台語歌遭酒客「掏槍」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366