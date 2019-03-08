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《雞不可失》創韓影史最賣座！想吃劇中炸雞點這家最道地

WONDERLAB 艾利斯

艾利斯，生活多由戲劇、音樂和文字三要素組成的女子。越忙越要看劇，聽歌，..

文／艾利斯

今年，在韓國國內作為賀歲片首選的《雞不可失》，超過2014年同樣由柳承龍所主演的《鳴梁：怒海交鋒》的票房成績，在銷售額上突破1380億韓元，成為目前韓國影史上最賣座電影。

目前已經超過1600萬觀影人次的《雞不可失》，雖然在觀影人次上還是低於《鳴梁：怒海交鋒》的1761萬，但是，製作費是95億韓元的《雞不可失》創下15倍的收益成績，也是在近年韓影當中少見的突出表現。

▲▼雞不可失。（圖／yahoo）

周末到電影院看完之後，可以知道這部作品熱門的原因，並且萌生了兩個想法，第一個就是演員拍一部電影其實真的很不好賺。《雞不可失》意外地比起其他的警匪片更重視於打戲，不拖泥帶水的動作，還有導演不浪費每個鏡頭說故事的時間，讓整部作品可以說是相當的充實，如果說有空白，那就是讓觀眾用笑聲填空。

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▲▼《雞不可失》3天票房破千萬！。（圖／CATCHPLAY提供）

另一個就是會讓人很想吃炸雞！根據劇組統計，在電影拍攝期間全部用了463隻，當中就有249隻用在排骨炸雞。當中，真正經過奉八之手所炸的炸雞有7～8隻，而拍攝期間柳承龍因為減重所以將炸雞皮扒掉後，反而吃到了沒熟的雞肉，最後拉肚子。

▲▼《雞不可失》陳善圭。（圖／CATCHPLAY提供）

也因為觀眾太好奇「水源排骨烤肉炸雞」，後來製作公司也有公開製作方法，我把他的材料和做法翻譯了一下，有興趣的就來做份麻藥炸雞吧！據說，照這食譜製作的炸雞，味道是偏鹹然後有獨特的芝麻油香氣，但如果說不想大費周章，而人又在韓國的話，可以考慮直接點「bbq」這家店的新菜單「極限排骨炸雞（극한왕갈비치킨）」來試試。

以一隻雞為基準的醬料材料需要：醬油300克、砂糖260克、味精5克、胡椒10克、糖漿15克、食用油30克、 芝麻油20克、辣椒調味料（칠리시즈닝）13克、剁碎的洋蔥175克、蒜末75克、可樂125毫升。

作法：
1.將切好的雞肉浸泡在牛奶200克當中30分鐘。
2.將牛奶倒掉、加入炸粉1.5杯、水1.5杯，以1.1比例混合，當中也可以加入一些胡椒以及適量的食用油。
3.均勻沾上炸粉，以160-180油溫下鍋，第一次炸7分鐘，第二次炸2分鐘，完成。

▲▼《雞不可失》。（圖／《雞不可失》劇照）

大半夜的看電影，還跟吃的有關真是要不得啊，《河伯的新娘》男主演們都去電影圈晃了一回（《雞不可失》的孔明曾演過《河伯》），演技果然有被鍛鍊還是有差的，找時間再來寫寫這一段的內容唄～

（以上圖片皆由CATCHPLAY提供）

本文由Wonderlab，艾利斯的追劇外一章授權提供

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關鍵字

雞不可失, 柳承龍, 李荷妮, 陳善圭, 李東輝, 孔明, 日韓風

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