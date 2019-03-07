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導演三跪九叩！離家1000km拍攝《阿拉姜色》獲譽充滿福報

記者洪文／綜合報導

藏族青年導演松太加執導的藏語電影《阿拉姜色》也親自「三跪九叩」走完這趟的拉薩朝聖之旅。為讓演員深刻感受，他更依照時序來進行拍攝：自夏天由四川出發，一路拍到西藏、青海等地，拍片本身就宛若一趟朝聖之旅。隨著海拔攀升，有些工作人員途中出現高原症，拍攝一度因此中斷，直至冬季來臨，眾人再度重返拍攝，並將這趟朝聖之路、半來多的季節變化全部攝入片中。

▲▼《阿拉姜色》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《阿拉姜色》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）

《阿拉姜色》是藏族青年導演松太加的最新作品，由知名藏族歌手容中爾甲、藏族影后尼瑪頌宋主演，劇情描述一位再婚的藏族女子，與她的兒子、現任丈夫，一同前往拉薩朝聖的圓夢過程。該片除將朝聖之旅結合了生命之旅，並道出西藏人心中最堅定的那股虔誠信念。片中除有感人肺腑的母子親情，難捨難分的夫妻情亦讓人感佩涕零，獲譽是「從西藏人心中看見西藏」的最動人電影。松太加最早以攝影師身分出道，曾協助藏族名導萬瑪才旦完成「藏地三部曲」，《阿拉姜色》是他的第3部電影。

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▲▼《阿拉姜色》劇照。（圖／海鵬提供）

值得一提的是，《阿拉姜色》的導演、製片、演員及主要工作人員雖來自四川、青海、西藏及北京，卻幾乎都出身藏族，片名亦來自一首藏族民謠，意為「邀您乾了這杯美酒」。導演松太加為拍攝該片，親自走了這趟三跪九叩的拉薩朝聖之旅。片中他讓這家人，在離家1000公里、高達4000公尺的山嶺上，端起酒杯、一起為這場親情與愛情的悲喜宿命，進行一次人生大和解。松太加以藏人的心來看這趟朝聖之旅，為電影帶來的極正面能量，更經得起心靈沉澱及歲月考驗。《阿拉姜色》被很多影人形容「充滿福報」，不僅在國際影展陸續榮獲影片、導演、女主角、新演員、攝影及劇本等多項大獎，去年更幸運抽中陸片在台發行十片之列。

▲▼《阿拉姜色》劇照。（圖／海鵬提供）

《阿拉姜色》全片猶如一幅坦誠深刻的人性畫卷，繪出人與人之間最真粹的情感。電影以生、死明顯標出兩段旅程，讓這一家三口在一次次衝突轉折中，從分歧走上扶持、從破裂走向和解，藉由這趟世事難料的朝聖之旅，學會對彼此的信任與包容。片中探討了愛與道德、責任與信仰等人生重大課題，更傳達了家庭、親情無私的愛，以及夫妻信守一生的承諾，除去年勇奪上海電影節評審團大獎及最佳劇本獎，更在日前剛公布的北京青年電影手冊提名中，與賈樟柯《江湖兒女》、文牧野《我不是藥神》、陳果《三夫》、徐譽庭《誰先愛上他的》等片並列「年度十大」。

《阿拉姜色》將於4月3日在台上映。

▲▼《阿拉姜色》劇照。（圖／海鵬提供）

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阿拉姜色, 松太加

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