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這是什麼神仙愛情！　張智霖告白愛妻「相遇是幸也是不幸」暖哭啦

記者韓景樺／綜合報導

港星張智霖與袁詠儀結婚18年仍像熱戀般甜蜜，堪稱演藝圈模範夫妻，兩人近日參與錄製陸綜《妻子的浪漫旅行2》，在節目中展現溫馨恩愛的一面，今日（7日）最新曝光的影片中，張智霖更以「兩人相遇是幸運也是不幸」和「開心的時候也要留一點空間讓悲傷的時候到來」等深情金句向老婆告白，不只袁詠儀笑中帶淚，網友們更大呼暖到眼淚轉圈圈。

▲張智霖說遇見老婆是他的幸運，也是不幸。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

▲張智霖說遇見老婆是他的幸運，也是不幸。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

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7日節目組於微博更新一段影片，只見張智霖在錄給老婆的告白片段中真情流露道：「能跟她碰到是幸運，也是不幸。」幸運的是兩人能夠遇見，不幸的是知道相遇總有分開的一天。張智霖直言，人生免不了生老病死，也無法預知誰會先離開，「擁有的時候，自然會想到失去的時候，但珍惜現在不是更重要嗎？」希望老婆一直開開心心，「兒子也孝順妳，我們一起走到老」，暖心告白不只讓袁詠儀飆淚，更讓章子怡、謝娜和張嘉倪等人都感動得忍不住頻頻拭淚。

而網友們在看過影片後，也紛紛表示「我的媽呀！這是什麼神仙金句」、「能和自己喜歡的人一起到老，有多幸福」，不少人都十分羨慕兩人間的情感並未隨著走入婚姻變質，「沒想到二十幾年過去了，他們依舊是愛情的模樣。」

▲▼張智霖與袁詠儀的兒子Morton在《妻子的浪漫旅行2》亮相，網友直喊太可愛。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行／甜餅甜不甜）

▲▼張智霖與袁詠儀的兒子Morton在《妻子的浪漫旅行2》亮相，網友直喊太可愛。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行／甜餅甜不甜）

▲▼張智霖與袁詠儀的兒子Morton在《妻子的浪漫旅行2》亮相，網友直喊太可愛。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行／甜餅甜不甜）

而節目中的另一個亮點，則是兩人的可愛兒子Morton（魔童），除了媽媽袁詠儀透過微博曬出過去一家三口的舊照超吸睛，Morton透過影片以流利英語說出自己的心願的模樣也讓網友大呼好可愛。而他眉宇間神韻極為神似袁詠儀，也讓人不禁感嘆遺傳基因真的太強大。

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關鍵字

張智霖, 袁詠儀, 妻子的浪漫旅行2, Morton, 魔童

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