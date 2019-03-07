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羅大佑認了曾愛慕林青霞！　「搞不好會在一起」曝破局原因

記者盧薇淩／台北報導

羅大佑睽違近2年，將於6月15日三度攻上小巨蛋，舉行「當年離家的年輕人2.0－青春無悔追夢版」演唱會，他和林青霞認識40年，5日又在電影《滾滾紅塵》再聚，提到當年三五好友玩在一起，是否曾握心中暗自愛慕過「女神」林青霞？羅大佑幽默說：「愛慕當然不能表達啊，講開就沒機會了，但也搞不好會在一起啦，只是要先壓抑。」

▲▼羅大佑、林青霞 。（圖／記者張一中攝、記者林映妤攝）

▲羅大佑和林青霞相識40年 。（圖／記者張一中攝、記者林映妤攝）

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當年林青霞是許多少男心中女神，羅大佑和她同零，更合作過歌曲《風兒輕輕吹》，難得讓林青霞開金口唱歌。談及是否內心也暗藏愛慕之情，羅大佑笑說林青霞真的是女神，但愛慕就是要「壓抑」在心中，否則連朋友都當不成，「講開就沒機會了，這樣才能當朋友，我是真男人，不能看到漂亮女生就追啊！」

他讚林青霞保養有成，「既優雅又漂亮」，也透露今晚將和朋友們相約吃飯，但對於外傳林青霞的婚姻狀況，他則說：「在我們這行，婚姻不這麼重要，幸福也好、失婚也好，都不是重點，都不是電影、音樂要表達的事，即使有不開心也有堅強的地方。」

▲▼羅大佑演唱會記者會。（圖／記者張一中攝）

▲羅大佑6月將舉行小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

這次在小巨蛋開唱，羅大佑笑稱不會找林青霞當嘉賓，還虧了老友一番，「當年她唱的歌，我特意選一首音域比較窄的，走音也沒問題的」，並說人在娛樂圈各有任務，入行40年最慶幸就是「沒有撈過界」，「我也沒去演電影啊，我禁止自己的慾望，音樂才做得好，一下拍戲、寫劇本、寫書、開餐廳都不用，專注一件事就好。」

上次攻蛋是2017年，羅大佑坦言仍有票房壓力，「總不能讓主辦賠太多錢吧。」但比起上次剛從香港回台北定居，這次已輕鬆許多，也透露演唱會會找嘉賓，先前他曾與蕭敬騰在小巨蛋某頒獎典禮上合作，這次傾向找歌壇「潛力股」新秀，「我不會找特別紅的來，沒意義啊，是要沾人家光嗎？」也是順勢提攜後進。但最特別的嘉賓，會是愛唱歌的6歲半愛女？他笑說，「我們家的舞台就是床。」

▲▼羅大佑演唱會記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼羅大佑透露演唱會將找嘉賓。（圖／記者張一中攝）

▲▼羅大佑演唱會記者會。（圖／記者張一中攝）

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