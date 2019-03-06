《驚奇隊長》橘貓藏驚人秘密！「漫威之父」史丹李現身催淚

記者洪文／綜合報導

漫威電影《驚奇隊長》（Captain Marvel）充滿很多的驚喜，除了這是漫威宇宙首位強力女超人誕生的電影，電影也有2個讓人引頸盼望的驚喜彩蛋。而喜歡裘德洛的粉絲，更可以在片中欣賞到他賣力的演出，他扮演的角色，不僅是驚奇隊長的導師，也是軍隊的最高指揮官，只不過第一次加入漫威，裘德洛竟然得靠爸才能進入角色。

驚喜1：史丹李現身催淚



去年11月過世的漫威之父史丹李（Stan Lee）也在《驚奇隊長》中照例客串演出，這是他過世之後客串的首部真人演出電影，《驚奇隊長》導演安娜波登和雷恩弗里克被問到史丹李客串的角色時說:「他進入片場時，大家情緒都很激動，因為他每天都給我們帶來一些新的啟發。」導演甚至透露，電影試片結束後，每個人看到史坦李的演出都掉下了眼淚。

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▲「漫威之父」史丹李去年11月12日逝世。（圖／路透社）



驚喜2：超萌橘貓融化全場



不過要說電影最大的驚喜，非「呆頭鵝」貓咪莫屬，這隻橘貓從海報釋出、第一支預告片出爐，就搶盡鋒頭。日前漫威甚至幫牠辦了一場別開生面的直播，光是看牠咬玩具、睡覺等，就已經因具有療癒效果而圈了許多粉。據報導，這個非人角色一共有4隻相似的貓演出，其中一隻叫雷吉的貓擔負了大部份的演出工作，因為牠很擅長製造各種討喜的表情。



與牠有很多互動的山繆傑克森被問到自己是不是貓奴時坦承:「我不是貓奴，但我也不是狗奴、魚奴，不過我確實知道如何讓貓開工，只要對戲時，手裡拿著零食，牠下次看到你時就會露出『喔，那個會給我好吃零食的傢伙來了！』的可愛表情！」因為橘貓太討人喜歡，又背負著全宇宙驚人的秘密，連漫威總裁凱文費吉都忍不住說:「我保證，《驚奇隊長》上映後，呆頭鵝一定會成為超級巨星！」

▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）



此外，原來驚奇隊長是裘德洛父親年輕時最愛的角色，因此獲知兒子即將加入漫威，他馬上傳授數十年的功力給他，裘德洛說:「每個男性及女性的角色他都如數家珍，他更知道我扮演角色的重點在哪？因此我能夠更快速進入角色！」而這個角色訓練驚奇隊長，讓她行動少了情緒和感情，而且全方位符合外星族群克里人的想法。

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裘德洛透露，雖然多年來他已經為了各類型的角色學了武術和拳擊技能，但為了《驚奇隊長》，他依舊花了很多時間精進打鬥技巧，「因為每天工作人員都會教你玩會一些新把戲，好讓所有的戰鬥場景更精準更夢幻」。

▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）