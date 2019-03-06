《驚奇隊長》開箱／漫威10年4大謎團解密　片尾放送《復仇者4》1分鐘

文／洪文

—無雷開箱，安心觀賞—

漫威工作室第21部作品《驚奇隊長》（Capitain Marvel）台灣今（6日）起上映，首場試片在前一天晚上舉辦，開演前1個半小時已大排長龍，等待是值得的，看完不禁佩服，完全沒有讓人失望。

光是電影一開始的「Marvel」LOGO片頭畫面，便讓人噴淚。

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其實《驚奇隊長》上映時間安排在《復仇者聯盟3》、《復仇者聯盟4》兩片之間，不只串連兩部電影的關鍵劇情，並且解答漫威電影10年來多個謎團，更是開拓未來漫威電影宇宙第4階段的電影。

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▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供，以下同）

【新的英雄與反派】

「史克魯爾人是惡棍，而你是克里人，一群高尚的戰士英雄。」

這是《驚奇隊長》上映前3個月內不斷強打的預告台詞，傳達觀眾一個概念：驚奇隊長是個克里人，擁有外星人的血統，可是有著活在地球生活的記憶，來到地球抵制反派史克魯爾人。

驚奇隊長

「我們發現你時，你失去了記憶，我們將你變成我們的一員」驚奇隊長探索「身分」是整部電影的主軸，而她為何由人類變成克里人？為何失去記憶？就如同預告所說「一切的答案就在我的記憶裡」，當她回到地球時便逐漸找到了答案，也揭開了戰爭的幕後真相。

漫畫中驚奇隊長擁有9大逆天能力，這次《驚奇隊長》已可見到她擁有強大的能量空氣砲，且能在太空中飛行，光是這些開外掛的能力，便已讓打鬥戲完全沒有尿點，每一次出擊都讓人驚嘆連連，而她有綠灰色以及紅藍色兩套制服，片中也解釋為什麼換一套制服，以及由誰設計的配色。

史克魯爾人

預告所說的反派史克魯爾人，具有變形能力，可以隨時變成眼前的目標外型，上映前預告已明顯暗示驚奇隊長在車上痛打的老奶奶，就是他們所變的。至於為何來到地球？為何克里人要抓他們？片中將給出一個驚人的答案。

克里人

裘德洛是驚奇隊長作為克里人的導師，最早被猜測是「初代驚奇隊長」邁威爾（Mar-vell），上映前才被官方證實身分叫楊羅格（Yon-Rogg），戲份極重，而訓練背後的目的、驚奇隊長的真實身分，將成為兩人師徒感情的最大考驗。

另一個克里人軍團的狙擊手，由《瘋狂亞洲富豪》華裔演員陳靜演出，雖然臉部塗成藍色，仍可清楚辨識出亞洲臉孔，她在片中戲份算是多的，堪稱克里人軍團第2要角，打鬥戲相當吸睛。

名叫「呆頭鵝」的貓

上映前還有一隻名叫「呆頭鵝」的萌貓爆紅，光芒差點蓋過「驚奇隊長」布麗拉森，官方甚至為牠製作個人海報，而牠在片中確實具有關鍵戲分，甚至可以說是令人吃驚，絕對不只是個工具角色。

【10年漫威謎團】

尼克福瑞左眼失明



《驚奇隊長》故事時間在1995年，尼克福瑞當時還不是神盾局長，只是一個探員，在片中將有與過去看到的表演方式較為輕鬆、幽默，左眼也還沒戴上眼罩。究竟為何後來變成較為嚴肅的神盾局長？左眼為何會失明？電影將會給出答案。

復仇者聯盟由來

「神盾局長」尼克福瑞在2008年《鋼鐵人》的片尾彩蛋登場，當時已經出現「復仇者聯盟」（Avengers）（雖然當時翻譯為「超人聯盟」）的案子，不過從未解釋他為何要成立這個組織，積極拉攏鋼鐵人、美國隊長等超級英雄加入，也並未說明名字的由來，電影將會給出答案。

驚奇隊長消失



雖然《驚奇隊長》故事時間早於《鋼鐵人》，可是驚奇隊長卻在漫威電影宇宙10年以來消失，缺席《復仇者聯盟》紐約之戰、奧創紀元以及無限之戰，最後「神盾局長」尼克福瑞在《復仇者聯盟3》片尾彩蛋才拿出Call機呼叫她，究竟她為何缺席地球事務？電影將會給出答案。

控訴者羅南轉變

控訴者羅南在《驚奇隊長》預告中以「遠景背影」短暫出現，其實他在片中不只是客串，算是有些戲份的，但是沒有當時《星際異攻隊》擔任大反派的戲份多。這次《驚奇隊長》算是他的起源故事，也解釋了他為何後來離開克里人的星際部隊（Starforce）。

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【2個片尾彩蛋】

《驚奇隊長》結束後有2個片尾畫面（俗稱：片尾彩蛋，Post-credits Scene），第1個在工作人員字幕之間，長達1分鐘，直接放送《復仇者聯盟4：終局之戰》的電影畫面；而第2個則在工作人員字幕全部結束之後，長達1分半，解釋片中出現的無限寶石後來去了哪裡。

●作者洪文，曾任職影展、獨立片商以及隨片宣傳，現為《ETtoday星光雲》娛樂中心電影線記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net