大S徐媽對他特別好　汪小菲「我付出得來的」：逢年過節都是我陪她們





▲《幸福三重奏》夫妻實境秀中，可常見大S（右）跟汪小菲在生活細節上偶有摩擦。（翻攝自騰訊視頻）



撇開錢的問題不談，其實大S跟汪小菲當年交往，才20天、見4次面就決定攜手共組家庭，看似一見鍾情、認定彼此的極度激情浪漫，但一直以來頻傳婚變，外界並不看好這段姐弟兩岸聯姻。尤其先前《幸福三重奏》的實境秀中，他們雖然多半螢幕前盡情恩愛，但也可看出「伴大S如伴虎」的相處細節，甚至還有未公開播出的吵架片段。

圖文／鏡週刊

▲大S（右）有妹妹小S（左）跟媽媽做為後盾，而且小S之前還口快爆料大S跟汪小菲常吵著要離婚。（翻攝自小S臉書）



片段當中，大S覺得汪小菲不讓她多吃飯，嫌他「明明是做餐飲的，為什麼不讓你的老婆吃東西呢？」汪小菲則希望大S規律飲食，大S則回嘴，她覺得餓了就吃、不餓就不吃，可見兩人因為小小吃飯問題就能火爆拌嘴。另外汪小菲在客廳開了電視就去房間躺下，也被大S嫌，「你要躺先把電視關了啊！」可見生活習慣的種種摩擦。







▲汪小菲因大S也成為名人，還接了代言，除了經營事業也多角搶錢。（翻攝自山姆會員商店微博）





汪小菲之前曾經接受本刊專訪，也不經意透露出自己委屈，比如他說話就是抑揚頓挫、情緒飽滿，有時大S會問：「你幹嘛凶我？」汪小菲只好冤枉地回她：「我沒凶妳啊！」更強調經營婚姻用心良苦，「任何事都將心比心吧，很多人都說太太和丈母娘對我特別好，但那是我付出得來的，逢年過節，都是我在陪她們過，能回家吃飯就回家，能邀丈母娘一起就邀」…講著講著，感覺一度因為身處異鄉，眼眶泛了遊子淚水。

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▲大S拍戲若跟男演員有親暱互動，傳出汪小菲會很在意、大吃飛醋。右為大S婚前曾合作《泡沫之夏》的何潤東。（東方IC）



過往汪小菲也曾因爆出不爽大S選了她跟前男友常去的餐廳，而在宴席當中大吃飛醋爆粗口、摔杯子；三亞舉辦婚禮，也因對岸直播平台問題，流傳夫妻為此翻臉，汪小菲的死對頭王思聰還曾被網友激，「人家（指汪小菲）至少一家三口幸福快樂，你還真不如他。」沒想到王思聰開罵：「還他媽的家庭幸福，說得好像你和他倆是好朋友一樣，家暴的時候沒報導而已，蠢狗。」汪小菲跟大S對此皆不回應。









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