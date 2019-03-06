每任都曾「這裡約會被目擊」！　蔡依林爆「當地置產」億級豪宅

▲蔡依林推出新專輯《怪美的》，自述過往經歷的黑歷史。（翻攝自蔡依林IG）



蔡依林今年出道滿20年，是演藝圈內的富婆級人物，平時的興趣就是參觀預售屋，順勢吸取居家時尚，她曾透露：「看房子很有意思。」如今傳出，蔡依林投資房地產的觸角伸向海外，這兩年陸續在日本東京、英國倫敦砸上億元購屋，完全是「有土斯有財」的最佳代表。

圖文／鏡週刊

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▲蔡依林曾赴英國倫敦遊學，在當地自在逛街，重擁學生生活。（翻攝自蔡依林臉書）





蔡依林近期忙著宣傳新專輯《怪美的》，但據悉早在她錄歌之前，已趁空在日本東京及英國倫敦市中心買房，兩個城市對蔡依林都有不同的重要性與回憶，日本東京是她每回戀愛必去的約會地，不管是周杰倫、彭于晏或錦榮，每一任都曾在東京或倫敦約會被目擊。





置產沒限制 去哪都方便



日本鄰近台灣且交通方便，法規對外國人購屋也沒有限制，只要有能力的人，都可以購買房產，以蔡依林年收入破億，在東京買房簡直是「小菜一碟」，據了解，她買在東京市中心，不管要去哪個繁華地點都相當方便。







▲蔡依林與錦榮相戀6年，兩人常赴日本東京約會。（翻攝自無聲的阿格幼拉微博）





▲蔡依林曾和彭于晏談過3年地下情，後遭經紀公司攔阻而情滅。（東方IC）



蔡依林與倫敦的淵源也很深，2007年還曾被當地華人爆料，目擊她和彭于晏在倫敦約會。2013年，她前往英國倫敦遊學，重新體驗學生生活，對她而言，倫敦生活充滿驚喜，和錦榮交往時，兩人也曾在倫敦約會。





▲蔡依林赴英國倫敦進修並學習製作翻糖蛋糕，參加比賽獲得金獎。（翻攝自蔡依林臉書）





2016年，蔡依林再度赴英國倫敦進修並學習翻糖蛋糕，鑽研出心得的她與友人成立「皇后陛下」翻糖團隊，甚至在英國參加國際翻糖比賽「Cake international」奪下金獎，在當地的生活與回憶都相當美好，讓蔡依林起心動念在倫敦置產，據了解，倫敦市中心的房產屬上流階層才買得起，動輒上億元。

有錢就定存 不敢亂投資

蔡依林大手筆在東京、倫敦兩大城市購屋，經濟實力十分深厚，她曾被美國《富比士》雜誌報導，截至2014年末，資產累積超過新台幣20億元。





▲蔡依林砸上億元買下瑞安懷石豪宅，頂樓可看到101大樓，另一面則是大安森林公園。 （翻攝自Google Maps）





雖是富婆，蔡依林的理財觀念相對保守，她曾表示，只敢選低風險投資，因為不了解金融，不敢貿然下手，有錢就定存，偶爾玩玩股票、基金。至於房產，目前她在台北居住的是價值上億、共100坪的「瑞安懷石」，本刊前年則報導她被目擊去看兩百多坪、高達四億元的「敦南寓邸」，但經紀人表示，她的確有去賞屋，卻是陪家人去的。

▲蔡依林曾被目擊與媽媽一起去看台北市大安區豪宅敦南寓邸。





本刊針對蔡依林在東京、倫敦置產一事詢問經紀人王永良，得到回應：「私事不回應！」









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