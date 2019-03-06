《驚奇隊長》萌貓氣勢強壓神盾局長　薩諾斯之亂逆轉關鍵埋伏筆　

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主播簡立喆 、記者王筱筑／報導

奧斯卡影后布麗拉森加盟漫威系列、也是超級英雄迷敲碗已久的新作《驚奇隊長》終於上映了。《驚奇隊長》是漫威第一部女英雄獨立電影，同時號稱漫威宇宙力量最強大的超級英雄，她的出現也將牽動《復仇者聯盟4》的走向，消息一出早已備受全球影迷期待。

▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

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《驚奇隊長》於漫威宇宙中拔得頭籌，搶先黑寡婦出了女性超級英雄電影，而且驚奇隊長甚至還沒在其他漫威電影中露臉過，就直接單出獨立電影，因為影迷們在上一集《復仇者聯盟3：無限之戰》的時候早就被吊足胃口，而驚奇隊長打著”逆轉關鍵”、“宇宙唯一希望”的招牌，看來她將能反轉宇宙消失一半人口的窘境，所有人引頸期盼薩諾斯之亂該如何解決，且看「漫威最強英雄」和「宇宙最強反派」強強對決的精彩決鬥了。

在《驚奇隊長》電影預告中，驚奇隊長的寵物貓咪Goose就佔了8秒鐘的版面，甚至連海報都有貓咪專屬版本。原來Goose不是普通的家貓，而是一隻外星異形，可說是驚奇隊長的「哆啦A夢」。

▲《驚奇隊長》裡的Goose。（圖／迪士尼提供）

在原著漫畫裡面的Goose叫做Chewie，牠是一種叫「Flerken」的外星人，平時和普通貓咪沒兩樣，身體內卻存在著異次元空間，和哆啦A夢的神奇百寶袋一樣，不僅可以藏各式各樣的東西，甚至還可以當作異次元穿梭出入口。只不過透過「Flerken」的身體進行時空移動，下場會「很噁心」；遇到危險的時候「Flerken」的嘴巴裡還會吐出像帶有利牙的章魚腳一般的東西。

另外特別得是，外型就如同一般可愛家貓的「Flerken」外星人，竟然還是卵生動物，漫畫裡的驚奇隊長原本以為自己的毛寶貝只是普通貓咪，直到某次在星際巡航中遇到《星際異攻隊》的浣熊火箭，牠告訴驚奇隊長那隻「貓」其實是外星人，起初驚奇隊長不相信，直到看見愛貓竟然在家裡生了117顆蛋，還孵出一堆小貓，她這才相信自己的愛貓，真面目原來是外星異形。

外型看似可愛無害，實則功夫深藏不露的萌貓「異形」，讓驚奇隊長身在打怪過程中事半功倍，電影的會以什麼方式呈現，也令人超級期待！《驚奇隊長》今天正式上映。

▼《星光好選喆》節目VIP「台版神貓」與Goose相似度95%。