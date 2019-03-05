《失控危城》真實還原「孟買連環恐攻」　美媒：大師級傑作

記者洪文／綜合報導

電影《失控危城》故事改編自當時轟動國際的「2008年孟買連環恐攻事件」，此事件總共造成超過500人傷亡，包含無數旅客及員工，而當中許多撼動人心的真實事蹟，將透過大銀幕呈現在觀眾眼前，去年多倫多影展大獲觀眾與影評人盛讚，甚至被美國媒體譽為「大師級傑作」。

▲《失控危城》劇照。（圖／龍祥提供，以下同）



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《失控危城》由《貧民百萬富翁》戴夫帕托、《以你的名字呼喚我》天菜男神艾米漢默共同主演，最新釋出的正式預告中，可看出戴夫帕托飾演一位頂級飯店的服務生，而艾米漢默則是入住於此的遊客。孟買街頭槍戰引爆後，原本奢華平靜的飯店也在武裝分子持槍掃射中，淪陷為一座挾持上千人質的致命堡壘。

「孟買連環恐攻」被視為繼美國911後最慘烈的恐攻事件，預告片可看見本片逼真還原當時的情景，並在令人屏息的刺激節奏和驚險萬分的逃脫環節中，對比出這群捨己救人的小人物身上，充滿勇氣和韌性的英雄主義與人性光輝。

新科男神艾米漢默早在《以你的名字呼喚我》之前，便有《社群網站》、《紳士密令》等多部知名作品，甚至數度傳出將要接班成為下一代蝙蝠俠。他在《失控危城》一改平時高雅的貴族氣質，飾演一位隨興的美國佬，一身邋遢走進頂級飯店，更無視米其林料理，只想吃炸薯條。然而當家人身陷險境，他卻毫不猶豫地挺身而出。其實戲外的他也是個顧家暖男，甚至將超模妻子的名字刺青在手指上當作婚戒，這次可說是他的本色演出，「對於我的角色做出的每一個選擇，我都能感同身受。」

印度裔男星戴夫帕托18歲起就在好萊塢闖蕩，憑藉《貧民百萬富翁》首登大銀幕便名利雙收的印度裔英國演員戴夫帕托，近年透過精心挑選劇本屢屢挑戰演藝生涯顛峰，交出了奧斯卡六項提名的《漫漫回家路》、票房兩度開紅盤的《金盞花大酒店》系列等多部電影，更不斷締造演技好口碑，被美媒盛讚「眼神就能演戲」。

《失控危城》導演表示：「我在寫劇本時，就是以戴夫帕托的形象來打造這個角色的。」而戴夫帕托更是一聽聞這部片的製作消息，就主動表達演出興趣，甚至自己在角色上融入許多巧思，片中有不少關鍵劇情都是來自他的個人發揮。

戴夫帕托說：「我對《失控危城》的投入程度，超過我演出過的任何一部片。」不僅首度展現編劇功力，他甚至還在劇組邂逅了目前的女友，兩人經常被拍到在街上散步曬恩愛，近日出席美國上映宣傳活動也是形影不離。

《失控危城》改編自扣人心弦的真實英雄故事，描述印度金融中心孟買2008年11月發生連環恐怖襲擊事件，當地地標五星級的「泰姬陵飯店」遭一群恐怖分子侵襲，挾持超過上千名旅客與五百名員工，特種部隊卻遲遲未趕往救援。於是，飯店服務生阿爾郡（戴夫帕托 飾）與主廚歐伯洛伊（亞努潘卡爾 飾）決定帶領員工賭上性命守護客人。賓客中，大衛（艾米漢默 飾）與妻子為孩子作出難以想像的犧牲，在這場浴血噩夢中，他們竭盡所能試圖逃出生天。

《失控危城》將於3月29日全台上映。