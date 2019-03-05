TXT出道啦！　「低頭抄筆記」小動作神複製師兄防彈少年團

記者韓景樺／綜合報導

南韓新人男團TXT（TOMORROW X TOGETHER）5日下午在首爾舉行了出道專輯發售紀念showcase，身為大勢組合防彈少年團（BTS）的師弟，成員們不只將前輩們視為偶像，更在showcase上多次展現了與防彈少年團相似的有趣面貌，特別的「BIG HIT傳統」讓粉絲笑說太可愛。

▲韓國新人團體TXT出席出道專輯showcase。（圖／達志影像）

身為BIG HIT公司睽違6年後再次推出的新人男團，同時也是世界愛豆防彈少年團的師弟，TXT從出道前就備受矚目，不只出道專輯《夢之章：STAR》預購成績亮眼，出道主打《有一天頭上長了角 (CROWN)》在4日公開後，MV的觀看次數更達1400萬以上。對於外界的期待，或是將他們視作防彈少年團的兄弟組合，隊長SOOBIN在showcase上也不諱言，把這種修飾詞套用在他們身上本身就是種榮耀，「雖然有負擔或是憂慮，但會更加努力」。而本身就是防彈少年團粉絲的BEOMGYU和YEONJUN也透露和前輩見面時雖然很緊張，但前輩們給予的真心建議讓他們非常感動，也更努力的練習。

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而TXT身為新人團體，在記者會和舞台上的表現，也引起粉絲的一陣討論，就有網友把TXT和過去防彈少年團的照片拿出來對照，發現無論是成員們低頭做筆記的乖巧模樣，或者是在舞台上跳躍卻依舊整齊的畫面，都十分相似，這種特別的「BIG HIT傳統」，也讓看到的網友們忍不住噴笑說好可愛。

▲▼TXT和防彈少年團的對比照讓粉絲大呼可愛。（圖／翻攝自Facebook／아이돌 이슈）

另外，TXT甫出道即登上全球最大音樂串流平台Spotify的《Early Noise》大勢新人名單，不但可聽到TXT首張專輯曲目，還有團員為歌迷精選的最愛歌單和特別專訪。詳情可上Spotify官方Twitter「SpotifyKDaebak」。

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