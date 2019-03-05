黃子佼登高雄大港開唱！林昶佐爆他「收藏Doris寫真集」　

記者盧薇淩／台北報導

2019大港開唱5日公布了最終大魔王、同時也是本屆的大港女神－唱紅《追追追》及《非常女》等多首名曲的黃妃，即將與以《想你點煙》名曲飽受樂迷歡迎的隨性樂團合作，一同登上本屆大港開唱舞台。而先前也公布「最強新人」黃子佼在演出名單中，也讓樂團圈一片讚聲，更釣到Freddy林昶佐現身爆料，「佼哥每次都自己買閃靈專輯，連Doris限量寫真集都有收。」笑翻樂迷。

▲黃子佼被林昶佐爆收藏doris寫真集。（圖／記者黃克翔攝、出日音樂）

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稍早「大港女神」黃妃的消息甫一公佈，便引起粉絲關注。對於要和隨性樂團合作，黃妃表示非常期待、也想看看台語和搖滾樂所產生的新火花，也溫暖提醒要來大港開唱的樂迷，一定要帶毛巾多喝水，避免中暑。黃妃驚喜預告即將帶來經典演出，更預告「也會有觀眾意想不到的歌曲唷，一定要來現場聽！」

當被問到故鄉高雄一定要去的私房景點及獨家美食，在高雄土生土長的女神黃妃表示，除了一定要逛的愛河、駁二，自己最愛去左營區一家晚上才營業的烤黑輪攤，推薦大港開唱兩日想要捕捉女神本尊的樂迷到左營區朝聖。

另外，黃子佼於連假期間宣布將以歌手身份參戰大港開唱，神秘十足說：「會表演什麼？有什麼曲目？怎麼表演？」吊盡大港開唱樂迷的胃口。就連樂團圈也是一片讚聲，更釣到Freddy林昶佐現身留言：「人體音樂博物館要放大絕了！期待！」更爆料「佼哥每次都自己買閃靈專輯，連Doris限量寫真集都有收。」

▲黃妃擔任大港女神開唱 。（圖／出日音樂）