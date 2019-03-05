潘越雲被韓國瑜暗戀？她親揭真相！黃仲崑笑：韓冰是無緣女兒

記者盧薇淩／台北報導

ICRT歡慶40歲生日，由齊豫、潘越雲、黃仲崑等14位歌手和Action等6個合唱團，將於7月13日舉辦「ICRT40周年暨青春旋律」西洋流行音樂演唱會。記者會5日舉行，日前高雄市長韓國瑜被陳文茜爆料曾暗戀潘越雲，潘被問及此事，她笑說：「只是他（韓國瑜）當兵時來聽我唱歌啦。」怎料一旁好友黃仲崑接著玩笑說：「韓冰就是妳無緣的女兒。」讓潘越雲無言。

▲韓國瑜被陳文茜爆暗戀潘越雲。（圖／記者張一中攝、高雄市政府）

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陳文茜日前爆料韓國瑜暗戀潘越雲，潘越雲笑說，她曾在高雄西餐廳駐唱，當年韓國瑜當兵休假時到餐廳聽歌，對他略有有印象，大概聊過3次天，不過沒有私交。而韓國瑜至今仍愛慕潘越雲的歌聲，潘越雲說：「他的幕僚確實有邀請我去競選之夜表演，但我那時不在台灣。」也表示屆時演唱會想邀韓國瑜來觀賞；若請她當高雄代言人是否願意？她笑說：「應該還輪不到我吧，如果有，那還蠻好的啊，高雄我的出生地，可以為高雄盡力蠻好的。」

黃仲崑也說，當時他會去西餐廳聽潘越雲唱歌，但因為潘越雲外表比較冷酷、不敢靠近，「後來我就去找蔡琴簽名了」，現場一陣大笑。對於爆料，潘越雲表示跟陳文茜很熟，可以接受她稍微「放大」的玩笑話，「我在高雄駐唱，當時他可能是軍人，有放假來聽我唱歌，很正常的，聽我唱歌的人很多。」

黃仲崑2017年腦部開刀，他笑稱動完手術後，有時午夜夢迴，前世今生會浮現腦海，「像是貓王跟我聊天，一直聊天、閒話家常。」但現在慢慢恢復正常，現在看起來比較正常，隨後嘴甜說，「就是注意看到潘姐不要太興奮，她一直是我的偶像。」

另外，袁詠琳將於演唱會上開唱，她坦言和前輩同台演出很有壓力，和紀亞文分手1年多，2人還保持友好關係，新歌《終於勇敢了》本還想找他出演，最後因不想延燒話題而作罷，她目前還是單身。潘越雲聽了也笑說：「我也是單身，我應該會找女兒來看（演唱會）。」結果黃仲崑又在旁插話： 「妳可以找韓冰來看，就是你沒緣的女兒。」全場又是一陣大笑。