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鈕承澤拒聯絡！　朱延平盼快復工「任賢齊增肥這麼辛苦」

記者盧薇淩／台北報導

伴隨四、五、六年級生，學生時代成長的ICRT，今年歡慶40歲生日，由齊豫、潘越雲、黃仲崑等14位歌手和Action等六個合唱團，將於7月13日舉辦「ICRT40周年暨青春旋律」西洋流行音樂演唱會。記者會5日舉行，黃仲崑、潘越雲、袁詠琳等歌手出席，其中還有導演朱延平到場，問及鈕承澤（豆導）今出庭，他說和豆導聯絡，但有透過李烈關心。

▲▼潘越雲黃仲崑朱延平袁詠琳 。（圖／記者盧薇淩攝、記者莊喬迪攝）

▲朱延平提到鈕承澤 。（圖／記者盧薇淩攝、記者莊喬迪攝）

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導演朱延平5日出席「ICRT 40周年暨青春旋律演唱會」記者會，他說年輕時聽西洋老歌是最大嗜好，每一首都是回憶，「喜歡的歌很多很多。」問起涉性侵案今日出庭的鈕承澤（豆導），朱延平說沒聽說他近況，「希望他趕快復工，戲拍得很好，拍到一半就停很可惜，任賢齊增肥後這麼辛苦，希望成品快讓大家看到，很多辛苦面，這是兩回事，把工作做好。」是否有和豆導聯絡？朱延平說：「是他不跟大家聯絡，不是我們不聯絡，但有透過李烈叫他take easy，大家都是好朋友。」

這場演唱會由西洋音樂教父余光和ICRT知名DJ Joseph搭檔主持。余光帶領歌迷重回70年代西洋經典歌曲時光隧道。南方血統、野馬、時光、Action、Music Corner 、Tony Tarler等6個樂團、加上徐慶復、吳楚楚、張桂明、黃仲崑、王晶、齊豫、潘越雲、范怡文、袁詠琳、Caitlin Magee老、中、青三代歌手輪番接唱。

▲▼潘越雲黃仲崑朱延平袁詠琳 。（圖／記者盧薇淩攝、記者莊喬迪攝）

▲袁詠琳（左起）、黃仲崑、潘越雲將登台開唱。（圖／記者盧薇淩攝）

台北演藝經紀交流協會創會理事長王祥基説，這場演唱會歌手年紀加起來，可說是「千歲團」，其中年紀最大是80歳有「台灣貓王」之稱的徐慶復，年紀最小是袁詠琳。「青春旋律」從2015年國父紀念館舉辦，2017躍上小巨蛋，均高朋滿座，今年演唱會特色融入ICRT 40周年元素，特別添加Tony Tarler和Caitlin Magee兩位ICRT歌手，還有齊豫、潘越雲。

黃仲崑從民歌唱到西洋歌曲，他笑說：「不曉得出現在西洋歌曲，這畫面會不會唐突，因為我有時會出現在八點黨鄉土連續劇上，或是演眷村老伯伯，大部分我在舞台上是民歌，今天這場合我毛遂自薦拜託來讓我參加。」但他唱西洋老歌別有韻味，坦言真的唱得比國語歌好，「不知跟長相有無關係，空姐都跟我講英文，好像對觀眾來說比較理所當然，唱國語歌好像老外在唱歌仔戲，就是怪怪的。」

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