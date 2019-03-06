吉普賽與法蘭西的衝擊對撞 格里摩小提琴獨奏會

▲ 格里摩2019小提琴獨奏。（圖／鵬博藝術提供）

生活中心／台北報導

被視為法國當今最具份量且獨樹一格的小提琴名家—格里摩(David Grimal)，2019再次登台，他將帶著1710年製，價值上億的史特拉底瓦里歷史名琴ex-Roederer，與長期合作的亞美尼亞鋼琴家阿斯瑪揚，3月8日在台北國家音樂廳、10日在台中國家歌劇院中劇院，演出蕭頌、法朗克、拉威爾的小提琴作品。

格里摩目前任教於德國的薩爾布魯根音樂院（Hochschule für Musik Saar），他五歲開始學習小提琴，後來進入法國巴黎國立高等音樂學院（Conservatoire National Supérieur de Musique of Paris），師事帕斯庫勒（Regie Pasquier），畢業後更接受赫胥宏（Hirschhorn）、明茲（Mintz）、史坦（Stern）的指導。

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「我從每一位大師身上都獲益良多，尤其是赫胥宏教導我用『人』的角度演奏巴赫作品，事實上他深深影響了我詮釋音樂的觀點。」格里摩的祖父是古希臘羅馬歷史學者，父親是古埃及學者，家學淵源使得格里摩對文化有濃厚興趣，他曾在著名的巴黎大學政治科學院（École des Sciences Politiques in Paris）研讀進修。

格里摩在2004年創建不設立指揮的「不和諧樂團」（Les Dissonances），他認為，「音樂是發生在人與人之間的事，我希望能有一個樂團，所有團員都能夠平等發聲，表達自己的想法，發揮自己的創造力，所有人都可以是指揮。『一起工作』就是這個樂團的座右銘。」這個近90人的管弦樂團成立不久後即以「沒有指揮而自動導航」的特色聞名於世，不僅演出貝多芬、布拉姆斯的交響曲全集，這兩年更打破世界紀錄，將曲目拓展至布魯克納第七號交響曲、史特拉汶斯基《春之祭》、馬勒第一號交響曲，展現爆發力和凝聚力。

「漂亮的音樂曲線已不是我演奏的唯一目的，我更想從音樂中傳遞我的人生經歷與想法。」不同文化的碰撞，是格里摩此次來台演出的主題之一：「安奈斯庫、拉威爾作品裡狂野的吉普賽風格，與蕭頌、法朗克作品裡優雅的法蘭西風格形成強烈對比，而文化與藝術就是在彼此的共存、衝擊與融合之中，發展出新的可能。」



演出資訊如下：

3月8日（五）19:30 國家音樂廳

3月10日（日）14:30 台中國家歌劇院 中劇院

曲目

蕭頌：詩曲，作品25

E. Chausson: Poème, Op. 25

安奈斯庫：A小調第三號小提琴奏鳴曲《羅馬尼亞民俗風格》，作品25

G. Enescu: Violin Sonata No. 3 in A minor "dans le caractère populaire roumain", Op. 25

--中場休息--

拉威爾：吉普賽人

M. Ravel: Tzigane

法朗克：A大調小提琴與鋼琴奏鳴曲（3月8日台北場）

C. Franck: Sonata in A major for Violin and Piano

拉威爾：G大調第2號小提琴奏鳴曲（3月10日台中場）

M. Ravel: Violin Sonata No. 2 in G

鋼琴／阿斯瑪揚Grigor Asmaryan