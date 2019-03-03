親妹是國民女神…有村藍里自卑2度整型！　「削骨換臉」暴牙嘴掰了

▲有村藍里（右）是有村架純（左）姊姊，因為對外貌自卑決定削骨整型。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

28歲日本女星有村藍里是新生代女神有村架純的姊姊，作為寫真偶像出道以來，姊妹外型常被外界比較，暴牙嘴型更飽受批評嘲笑。她為此自卑不已，繼整牙手術後，又接受下顎削骨整型。她3日在部落格寫下整型的心路歷程，「我太在意自己的嘴巴，結果再也無法在人前笑出來了……。」

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▲有村藍里暴牙被笑像猩猩，為此作了整牙手術。（圖／翻攝自推特）

有村藍里坦言做了臉部輪廓矯正的手術，長久以來對自己嘴型很自卑，甚至到了無法在人前笑的地步，儘管家人並不贊成，仍下決心動手術。她手術當天為自己打氣「沒事的！加油！」但是內心還是很害怕，「我眼淚停不下來，手一直在發抖，好怕改變，但是不改變更讓人害怕。」

▲有村藍里自卑到在人前笑不出來，決定再接受下顎矯正手術。（圖／翻攝自推特）

手術後數個月，有村藍里還是處於恐懼的心情，直到現在才能勇敢說出自己的想法。她如今覺得手術了真好，對整型一事沒有肯定也沒有否定，「我只是忠於自己的決定」，現在化妝、塗口紅都已經不再自卑，「不用力嘴巴也能自然閉上了真高興」，最後寫道「就算只有1mm我也想變漂亮，抱著這個精神繼續前進。」

▲有村藍里公開手術畫面，下顎骨進行切割。（圖／翻攝自推特）

▲有村藍里術前術後有了明顯變化。（圖／翻攝自推特）

有村藍里在節目中公開整型過程，現在唇型、下巴線條都有很大不同。她更說有點認不出現在的自己，公開認整型的舉動在日網掀起熱烈迴響，被稱讚「堅強踏出一步令人感動」、「公開認整型對藝人來說很勇敢」、「就算1mm也要變漂亮的話，讓人很有共鳴。」

▲有村藍里在部落格寫道：「就算1mm我也想變漂亮。」（圖／翻攝自推特）