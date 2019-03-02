蘿莉塔遭罵「醜八怪」秒點開網友臉書　一個調皮舉動全場笑翻

記者林彥君／台北報導

蘿莉塔曾是《大學生了沒》班底，因為自然率真的反應，讓蘿莉塔成為通告常客。蘿莉塔平時會注意網友的回應，有時會收到網友不理性的留言，蘿莉塔說，有次響應粉紅絲帶活動，有網友留言給她說「祝妳得乳癌。」讓蘿莉塔傻眼又無言。

▲蘿莉塔個性率真。（圖／記者湯興漢攝）

蘿莉塔在臉書上分享生活美照，看到有人罵她醜八怪、暴牙，會點開對方的臉書大頭照，調皮地說：「罵我醜的人，本身都好醜，我會罵回去，發現對方已讀，會趕快封鎖。」蘿莉塔不怕罵網友讓自己「掉粉」，笑說：「掉就掉，因為粉絲沒有很多。」一席話讓現場的人大笑。

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▲蘿莉塔從《大學生了沒》出道。（圖／記者湯興漢攝）

蘿莉塔去年因收到不雅照，在臉書發文譴責網友傳「髒東西」給她，沒想到最近又收到，讓蘿莉塔非常困擾，蘿莉塔透露，該位網友將影片剪輯，前半段是小狗的影片，後半段是近距離拍下體影片，讓她當下倒彈，非常不舒服，因為對方是使用假帳號，讓蘿莉塔不知如何是好，幽默地說：「我立刻分享很給身邊的朋友看，一起笑說怎麼有這麼小的雞雞。」

▲蘿莉塔透露，常收不雅私訊。（圖／記者湯興漢攝）

給蘿莉塔的留言中，也有暖心粉絲會私訊幫她加油打氣，有新加坡的粉絲常出現在她的直播互動，有次蘿莉塔開直播希望粉絲參加她的二手拍賣，該位粉絲留言「好想去唷！」蘿莉塔回：「如果明天來的話，我就請你吃飯。」沒想到該位粉絲隔天就從新加坡趕來力挺，蘿莉塔也遵守承諾和粉絲吃飯。

▲蘿莉塔。（圖／記者湯興漢攝）