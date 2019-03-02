雷／詹宛儒《魂囚》被OO　網猜「真實死因」超驚愕

記者李欣容／台北報導

蕭敬騰主演的《魂囚西門》最新一集中，他的助理鄭宜農發現心理諮商室跳電，電視怎麼關都關不起來，書籍還無故墜落，就連椅子都自己轉動，蕭敬騰對鏡子敲了敲，想問是不是瑪麗（詹宛儒 飾）做的，但瑪麗告訴他，「那裡有一個寶寶...。」

▲蕭敬騰看到飄起的面紙盒。（圖／翻攝自公視）

蕭敬騰對著鏡子講話，讓看不到鬼的鄭宜農傻了眼，也開始相信真的有鬼魂存在。當天晚上，郭碧婷到工作室找蕭敬騰，正當兩人打得火熱，沈海蓉飾演的麗華奶奶再度送醫急救，她的靈魂出現在兩人之間，嚇得蕭敬騰滾下床，慌慌張張地，他開始替沈海蓉催眠，試圖解開她年輕時對少校（周孝安 飾）的執念。

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▲▼郭碧婷和蕭敬騰接吻時，沈海蓉突然出現。（圖／翻攝自公視）

原來奶奶在年輕時因和少校有誤會沒解開，她一直認為少校另有愛人，爭吵到一半卻起火，少校因此葬生火海。有網友在猜，劇中蕭敬騰的工作室「綠之門」恐怕就是當年失火的地點。

▲▼蕭敬騰開始幫鬼做諮商 。（圖／翻攝自公視）

除了奶奶，蕭敬騰也開始幫失去記憶的「未來鬼」瑪麗做心理評估，發現她的創傷來源可能來自家庭，且被父親傷害，網友推測，「瑪麗可能被爸爸性侵虐待，生了一個小孩，最後割腕自殺。」



而附身在謝盈萱身上的流氓鬼（藍葦華 飾）回家拿錢時被失明的母親發現，見到媽媽卻不能相認，謝盈萱在本集只出現一下下，一出場就是情感爆發，有網友在PTT留言，「來了來了，流氓完全沒鋪陳就帶出情感豐富的特色，讚！」