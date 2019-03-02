18歲香奈兒戀愛解禁　檢場和女兒「約法三章」：都在監控下！

記者李欣容／台北報導

檢場、李翊君獨生女香奈兒在波士頓唸書，夫妻倆每日和女兒通電話、視訊，日前檢場出席新戲記者會，透露還是會擔心女兒交男朋友，但也不會反對，開玩笑說，「她的生活還是在我們的監控之下！」

▲檢場和女兒香奈兒 。（圖／翻攝自Instagram／chanel_jr_）

檢場在《我是顧家男》中飾演楊謹華的父親，現實生活中，他的女兒香奈兒正在波士頓求學，除了工作外，檢場最關心的就是女兒的事情，和女兒約法三章，每天都會通電話，「講監控好像很嚴格，但就是關心啦，總要知道她的生活範圍跟交友情形，還好她也沒地方跑，那地方還真無聊，都是學區。」

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▲《我是顧家》檢場（左起）、葛蕾、楊謹華、邱宇辰 。（圖／八大提供）



至於會不會反對女兒現在交男朋友？檢場搖頭，「不會！我們憑什麼反對，都是過來人。」還反問記者，談戀愛的時候有聽過爸媽的勸嗎，逗笑眾人。

只是香奈兒跟李翊君比較聊得來，檢場語帶失落，「幾乎每天跟媽媽（講電話），偶爾才輪到爸爸，但是爸爸好像，聊不到兩句，她就會說『你可以去休息了』。」現在香奈兒不時會在YouTube上傳Vlog，是否支持女兒轉型當網紅？檢場表示，「有事做總比沒事好。」李翊君也常問香奈兒，今天要拍什麼，一家人像朋友般相處。

▲香奈兒跟媽媽比較有話聊 。（圖／記者李欣容攝）