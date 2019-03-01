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《巨星》CP成真？女神卡卡回應了！　錄影翻白眼：那是戲劇效果

記者張靖容／綜合報導

女神卡卡（Lady Gaga）因在奧斯卡頒獎典禮上，與布萊德利庫柏（Bradley Cooper）臉貼臉深情對唱《Shallow》太有戀愛氛圍，而被瘋傳2人肯定是在談戀愛。女神卡卡於結束頒獎典禮後，登上美國知名脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）澄清「一切都是戲劇效果」！

▲女神卡卡。（圖／翻攝自臉書／Lady Gaga）

女神卡卡。（圖／翻攝自臉書／Lady Gaga）

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女神卡卡不只是美國知名歌手，更以前衛的視覺形象聞名，最近以主演電影《一個巨星的誕生》首度在奧斯卡頒獎典禮，拿下《最佳電影歌曲》獎項，獲得演藝生涯第一座小金人，不過卻因在頒獎典禮上，與布萊德利庫柏臉貼臉對唱《一個巨星的誕生》主題曲《Shallow》太甜蜜，導致外界懷疑兩人正在談戀愛。近日，女神卡卡登上美國知名脫口秀節目《吉米夜現場》，談到與布萊德利庫柏談戀愛一事，她「翻白眼」否認！

▲女神卡卡。（圖／翻攝自臉書／Lady Gaga）

《一個巨星的誕生》宣傳海報。（圖／翻攝自臉書／Lady Gaga）

一上節目，女神卡卡就對在場的所有觀眾及主持人，秀出自己得到的奧斯卡小金人，還調侃小金人是「全裸的」，特地為小金人準備了一條「內褲」，引來現場觀眾大笑。她被問到關於和布萊德利庫柏談戀愛的事，在回答前翻了一個「大白眼」，然後說到：「我和庫柏主演的是一部音樂愛情電影，我們希望在合唱時，觀眾能感受到電影裡那種戀愛的氛圍，我們為了奧斯卡上那段演唱，練習了非常久。」

女神卡卡解釋一切都只是戲劇效果，還開玩笑表示，社群平台就像是網路的「廁所」，似乎認為現今只要在社交的平台上隨便講幾句話，大家就會信以為真，也不去查證事實到底是什麼。

▲女神卡卡錄影接受訪問。（圖／翻攝自臉書／Lady Gaga）

女神卡卡上《吉米夜現場》接受訪問。（圖／翻攝自臉書／Lady Gaga）

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女神卡卡, 吉米夜現場, 奧斯卡, 一個巨星的誕生

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