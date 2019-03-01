151林彥君一日北高「早死早超生」　腳傷忍痛15小時騎369公里

記者林彥君／台北報導

林彥君（151）熱愛騎車，昨（28日）更挑戰一日北高，在早上7點從台北關渡宮出發，晚上10點多抵達終點高雄市物產館，15小時騎了約369公里，151在騎到嘉義布袋時右腳不慎拉傷，僅噴舒緩噴霧和按摩就繼續趕行程，自認「很耐痛」，她一路上告訴自己：「早死早超生！」

▲151林彥君挑戰一日北高。（圖／經紀人提供）

151因腳傷無法發揮原本的實力，為了趕上進度，151每接近檢查點倒數時，都會加速衝刺，讓身旁的人嚇到一身冷汗。151在騎車過程中，腳踏車的變速器接觸不良，還好同行的車友幫忙修繕，車友也幫她破風領騎、配速，「注意我臉色有沒有發白」，讓她順利抵達終點。

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▲151林彥君挑戰一日北高，沿途天氣炎熱。（圖／經紀人提供）

151說，沿路有好多人幫她加油打氣，還提早到檢查點等她，邀合照，151笑說，可能是因為「身高優勢」，讓戴著墨鏡和安全帽的她馬上被認出。151在終點站遇到台北市長柯文哲，上前簽名和拍照，笑說：「成就達成。」一日北高騎車，讓151全身痠痛，開玩笑說：「應該不會有下次了。」

▲151林彥君和柯文哲合影。（圖／經紀人提供）

151因受日本JR之邀，到千葉縣挑戰單車路線，還來不及就醫檢查腳傷，在1日就啟程赴日，將在2日起連騎3天的單車，探索單車旅程、沿路美景和美食，151說隨身攜帶藥品，也會注意安全，樂觀的她說：「說不定看到美景就忘了痛！」

▲151林彥君熱衷騎車。（圖／經紀人提供）