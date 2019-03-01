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劉品言法文超強！　點餐講一長串…網聽傻：原來這麼流利

記者潘慧中／綜合報導

劉品言（言言）2007年毅然決定暫停演藝工作，隻身前往法國巴黎留學，事隔12年，仍保有基本的溝通能力，她1日上傳去年和媽媽一起去巴黎散心的影片，用著自信的口吻、流暢地說出法文的神情，融化一票網友：「沒想到妳法文這麼強！」

▲▼劉品言去年和媽媽一起去法國散心。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

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畫面中，可以看到劉品言身穿白襯衫，解開胸前幾顆鈕釦小露性感，即使只化淡妝，仍舊不影響整體氣質，用流利法文和服務人員點餐，過程中有說有笑，「#點餐達人#我應該做旅遊業#怎麼辦我又想回去了」，自信風采相當迷人。

▲▼劉品言法文超強！（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

▲▼劉品言用流利法文點餐。（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

▲▼劉品言法文超強！（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

看到這支影片，讓劉品言想起去年10月帶媽媽和3名長輩到法國散心的回憶，「到了每次點菜太后都超級興奮的幫我錄影，不知道她是因為看我只要講到吃都眉飛色舞還是她就是愛聽法文？」她也笑說法國人其實很可愛，「多給他們一點笑容，我覺得我的菜會更好吃。」

▲▼劉品言法文超強！（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

▲▼劉品言的自信風采超迷人。（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

▲▼劉品言法文超強！（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

劉品言去年和媽媽一起去法國散心時，開心在巴黎聖母院前打卡，身穿純白中空裝，露出穠纖合度的腰身，隱約可以看到腹肌和馬甲線，肌肉鍛鍊得十分緊實，搭配黑色緊身牛仔褲和短筒靴，瞬間拉長比例，曾之喬看到貼文後認同地說：「有懂你的人幫你拍很重要！真的！」不久後，劉品言也親自回應：「覺得很想讓身邊所有人去上攝影課。」昔日戰友隔空互動，一度讓不少網友興奮敲碗兩人合體。

劉品言臉書全文：

三月來了
但我因為這影片深深的想起十月～
十月的時候帶著萬歲團去巴黎（太后加三老）
到了每次點菜太后都超級興奮的幫我錄影
不知道她是因為看我只要講到吃都眉飛色舞還是她就是愛聽法文


法國人其實很可愛
多給他們一點笑容
我覺得我的菜會更好吃

#paris
#soirée
#dinner
#點餐達人
#我應該做旅遊業
#怎麼辦我又想回去了

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