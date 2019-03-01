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還記得《三生三世》的素錦嗎？　演惡女挨罵3年…轉型當「流淚正宮」爆紅

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星黃夢瑩在電視劇《三生三世十里桃花》扮演惡女側妃「素錦」，戲裡陷害楊冪失去眼睛，後來遭摘眼報復，同時也打開知名度。她背負惡女形象將近3年，最近靠新戲《逆流而上的你》再度翻紅！

▲黃夢瑩演《三生三世十里桃花》素錦被罵3年，現在憑新戲《逆流而上的你》翻紅。（圖／翻攝自微博／黃夢瑩）

▲黃夢瑩在《三生三世十里桃花》扮演素錦，為了奪愛害楊冪失去雙眼。（圖／翻攝自微博／黃夢瑩）

▲黃夢瑩演《三生三世十里桃花》素錦被罵3年，現在憑新戲《逆流而上的你》翻紅。（圖／翻攝自微博／黃夢瑩）

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▲《三生三世十里桃花》素錦被挖眼，黃夢瑩演惡女打開知名度。（圖／翻攝自微博／黃夢瑩）

黃夢瑩過去在《三生三世十里桃花》的演技，被封為仙俠劇的中的「綠茶婊」，這次在時裝劇《逆流而上的你》扮演拜金空姐「高蜜」，相中孫堅扮演的富二代董事長「鄒凱」，主動倒追閃嫁豪門當「正宮」，不過男方婚後態度大轉變，這才發現老公想要的只是生孩子的機器，後來更意外早產，失望流淚，從此切心決定離婚。

▲黃夢瑩演《三生三世十里桃花》素錦被罵3年，現在憑新戲《逆流而上的你》翻紅。（圖／翻攝自微博／黃夢瑩）

▲黃夢瑩在新戲《逆流而上的你》搭檔孫堅，大嚐翻紅滋味。（圖／翻攝自微博／黃夢瑩）

▲黃夢瑩扮演拜金空姐，倒追富二代變豪門正宮。（圖／翻攝自微博／黃夢瑩）

▲黃夢瑩扮演拜金空姐，倒追富二代變豪門正宮。（圖／翻攝自微博／黃夢瑩）

《逆流》描述3對夫妻的婚姻故事，黃夢瑩並非第一女主角，和孫堅配對，加上婚後生愛又開虐，劇情火速引發觀眾討論，戲中關鍵字「今天高蜜鄒凱離婚了嗎」、「高蜜鄒鎧請原地離婚」等衝上微博熱搜榜，宛若重現《三生三世》熱播時「素素跳誅仙台」轟動，她成功擺脫惡女形象，大嚐被觀眾力挺的滋味，未來還有恢單反擊的橋段，備受期待。

▲黃夢瑩演《三生三世十里桃花》素錦被罵3年，現在憑新戲《逆流而上的你》翻紅。（圖／翻攝自微博／黃夢瑩）

▲黃夢瑩戲裡閃嫁豪門，卻被當生子機器，雖然是正宮仍切心落淚。（圖／翻攝自微博／黃夢瑩）

除了黃夢瑩翻紅，扮演「鄒凱」的孫堅也是天天挨罵「渣男」，婚後一連串冷漠舉動激怒追劇網友，被痛罵「渣渣凱」、「怎麼還不離婚。」他被全國觀眾罵翻，趕緊發文求饒「我要從現在每3個小時對高蜜說一聲對不起，要不然我覺得過不去了，我會死在罵聲中」，隨後真的隔3小時就發文道歉，黃夢瑩還來留言「大聲點，我聽不見」，讓網友看了大呼解氣。

▲黃夢瑩演《三生三世十里桃花》素錦被罵3年，現在憑新戲《逆流而上的你》翻紅。（圖／翻攝自微博／黃夢瑩）

▲孫堅冷漠老婆被罵渣男，發文道歉被笑虧求生慾。（圖／翻攝自微博）

▲黃夢瑩演《三生三世十里桃花》素錦被罵3年，現在憑新戲《逆流而上的你》翻紅。（圖／翻攝自微博／黃夢瑩）

▲孫堅準時每3小時發文道歉。（圖／翻攝自微博）

▲黃夢瑩演《三生三世十里桃花》素錦被罵3年，現在憑新戲《逆流而上的你》翻紅。（圖／翻攝自微博／黃夢瑩）

▲黃夢瑩來留言「大聲點我聽不見」，爽翻追劇觀眾。（圖／翻攝自微博）

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三生三世, 素錦, 黃夢瑩

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