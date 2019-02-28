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趙薇老公疑向身價400億富商討債！　深夜秒刪文「欠的應該還了」

記者張靖容／綜合報導

大陸女星趙薇儘管已經42歲，但是身材臉蛋保養得宜，看不出已經是一個8歲女兒的母親。自從2008年與富商黃有龍結婚後，便過著少奶奶的生活，2015年還為了女兒的教育問題，在香港購入3棟豪宅，讓大家羨慕不已。23日晚間，趙薇老公突然在微博上發文，疑似急需用錢，隨後便又發文寫到：「欠的應該還了。」，被外界質疑是在向人討債。

▲趙薇與老公。（圖／翻攝自微博／築夢者之龍行天下、趙薇）

趙薇。（圖／翻攝自微博／趙薇）

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23日晚間，黃有龍突然在微博發文寫到：「叫溫純青聯繫我」，並標註廣東客家商會，過了半小時後又發文寫到：「欠的應該還了」，之後立刻將2則貼文刪除，被外界質疑討債意味濃厚。

▲趙薇老公發文。（圖／翻攝自新浪網）

▲趙薇老公發文。（圖／翻攝自新浪網）

趙薇老公發文。（圖／翻攝自新浪網）

據陸媒報導，溫純青為廣東省客家商會會長，商會下擁有多家投顧公司，令外，還是實業公司及礦業公司的大老闆，其生意涉足領域包括五葉神香菸、地產、白酒、金礦等等。在2018年新財富500富人榜榜單上，溫純青以85億人民幣（約台幣396億元）的身家排名第355名。截止至目前，溫純青名下擁有多達20家公司，生意範圍涵蓋好幾個領域。

▲趙薇與老公。（圖／翻攝自微博／築夢者之龍行天下、趙薇）

趙薇老公。（圖／翻攝自新浪網）

另外陸媒還透露，黃有龍和溫純青私下擁有不錯的交情，例如2012年，溫純青PO出趙薇在法國接受魯拉德騎士團封號的照片，黃有龍就有在發文下方點讚，2015年，黃有龍訪問廣東省客家商會，溫純青就以會長的身份接待他，還互發過一波商業新聞稿讚美對方。

▲趙薇與老公。（圖／翻攝自微博／築夢者之龍行天下、趙薇）

趙薇與老公。（圖／翻攝自微博／築夢者之龍行天下）

翻開黃有龍的微博可以發現，他已經有好長一段時間未發文，這次在微博上突然發文，讓外界認為討債意味濃厚，被質疑是發生了什麼不小的事情。

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趙薇, 黃有龍, 溫純青

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