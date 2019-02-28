頑童美國LA開唱..看台下人數嚇傻！大淵：怕沒人認識我們

記者盧薇淩／台北報導

嘻哈天團頑童MJ116於美國時間26日抵達洛杉磯，27日晚間舉行「幹大事巡迴演唱會」北美巡迴，一開場就以招牌歌曲《幹大事》炒熱氣氛。現場擠滿了近2千名觀眾，沒想到在北美也擁有不少「老鄉」，連在場的工作人員都驚訝：「還以為到北美應該就台下5、60個歌迷這樣，沒想到，人也太多了吧！」瘦子更說：「有這麼多人來，受寵若驚！」

▲頑童到洛杉磯開唱 。（圖／本色提供）

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頑童北美巡演起跑，首站到洛杉磯開唱，一開始受時差所苦，小春說：「有嚴重時差，第一場在沒啥睡的狀況下撐完，洛杉磯的群眾都很棒。」大淵也表示，不管幾點睡，都在美國時間凌晨2、3點醒來，幸好LA粉絲很不錯，用熱情力挺，「來之前很多幻想，怕沒人認識我們、沒人看表演，但今天表演非常High，人也是滿滿的！非常謝謝大家。」





▲台下千位粉絲看頑童演唱會 。（圖／本色提供）

瘦子則喊：「超爽的！」同樣也說，事先沒想到這麼多人來，簡直受寵若驚，「希望大家今天都玩的開心，我知道大家玩得很好，會玩。」頑童在北美依然演唱了《走跳》、《South Side》、《辣台妹》、《FLY OUT》等夯曲，緊接著將到舊金山、西雅圖、溫哥華、波士頓、紐約等地開唱。

▲▼頑童克服時差硬撐上台開唱。（圖／本色提供）