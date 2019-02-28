ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

頑童美國LA開唱..看台下人數嚇傻！大淵：怕沒人認識我們

記者盧薇淩／台北報導

嘻哈天團頑童MJ116於美國時間26日抵達洛杉磯，27日晚間舉行「幹大事巡迴演唱會」北美巡迴，一開場就以招牌歌曲《幹大事》炒熱氣氛。現場擠滿了近2千名觀眾，沒想到在北美也擁有不少「老鄉」，連在場的工作人員都驚訝：「還以為到北美應該就台下5、60個歌迷這樣，沒想到，人也太多了吧！」瘦子更說：「有這麼多人來，受寵若驚！」

▲▼頑童到洛杉磯開唱 。（圖／本色提供）

▲頑童到洛杉磯開唱 。（圖／本色提供）

請繼續往下閱讀...

頑童北美巡演起跑，首站到洛杉磯開唱，一開始受時差所苦，小春說：「有嚴重時差，第一場在沒啥睡的狀況下撐完，洛杉磯的群眾都很棒。」大淵也表示，不管幾點睡，都在美國時間凌晨2、3點醒來，幸好LA粉絲很不錯，用熱情力挺，「來之前很多幻想，怕沒人認識我們、沒人看表演，但今天表演非常High，人也是滿滿的！非常謝謝大家。」

▲▼頑童到洛杉磯開唱 。（圖／本色提供）

▲台下千位粉絲看頑童演唱會 。（圖／本色提供）

瘦子則喊：「超爽的！」同樣也說，事先沒想到這麼多人來，簡直受寵若驚，「希望大家今天都玩的開心，我知道大家玩得很好，會玩。」頑童在北美依然演唱了《走跳》、《South Side》、《辣台妹》、《FLY OUT》等夯曲，緊接著將到舊金山、西雅圖、溫哥華、波士頓、紐約等地開唱。

▲▼頑童到洛杉磯開唱 。（圖／本色提供）

▲▼頑童克服時差硬撐上台開唱。（圖／本色提供）

▲▼頑童到洛杉磯開唱 。（圖／本色提供）

▲▼頑童到洛杉磯開唱 。（圖／本色提供）

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

推薦閱讀

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

《炮仔聲》家雯反擊！吳婉君討救兵　網驚：是《甘味》最強反派

Sandy認了謊報「真實身高」曝光！　高鐵月台被拍…網狂讚：170無誤

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

快訊／BIGBANG勝利停止所有演藝活動！　3場演唱會全砍掉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

《炮仔聲》家雯反擊！吳婉君討救兵　網驚：是《甘味》最強反派

Sandy認了謊報「真實身高」曝光！　高鐵月台被拍…網狂讚：170無誤

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

快訊／BIGBANG勝利停止所有演藝活動！　3場演唱會全砍掉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

頑童, mlj116, 瘦子, 大淵, 小春

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 遭毀謗「在女廁霸凌同學、逼別人喝尿」　《一吻定情》林允告網友勝訴！　
  2. 陳小春「小學生照」逆天長腿吸睛！　網跪：有大哥的氣質
  3. 看完《一吻定情》哭了！粉絲映後質問王大陸
  4. 勝利極樂派對名單曝光！　「大咖韓女星」緋聞男友也在
  5. 頑童美國LA開唱..看台下人數嚇傻！大淵：怕沒人認識我們
  6. 茵聲狂放閃劉書宏！抱緊嗲喊「貝咪～」　這群人全瞎：瀰漫粉紅泡泡
  7. 《宮》斯文男星逼女友墮胎　龜縮2天現身：我的種我負責！
  8. 崔振赫哽咽：沒有粉絲撐不下去！　《皇后》拍得很辛苦
  9. ROOMIE解散後6年首剪短！林采欣「耳下5公分」秒變學生妹
  10. 否認勝利「極樂趴」K男星！柯震東怒了「再影射就提告」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366