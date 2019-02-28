魔力紅「這首夯歌」亞洲限定版必唱　5金曲練好進世運一起嗨到爆

記者蕭采薇／專題報導

美國流行天團「魔力紅」（Maroon 5）繼2015年後再度訪台，並首度於高雄世運主場館開唱，更是南台灣史上最大一次西洋歌手的戶外演唱會，預計將湧入將近5萬人潮。已經四年沒有和台灣歌迷見面，《ETtoday星光雲》不爆完整歌單雷，但別說沒提醒你，這五首夯歌請務必練熟，然後進場和魔力紅一起嗨到最高點吧！

▲準備好跟魔力紅一起嗨翻世運主場館了嗎？（圖／達志影像／美聯社）

《This Love》

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儘管已經是17年前的歌曲，但經典就是經典，《This Love》也是許多人認識魔力紅的第一首歌曲。（甚至不少人是因為這首歌開始喜歡西洋樂的吧⋯）即使是2002年的歌曲如今聽來還是沒有過時FU，到了2019年還在聽的請＋1，必須練起來到場內一起狂喊順便呼喊青春！

《Animals》

身為當代最具代表性的搖滾樂團之一，《Animals》是魔力紅少數帶點迷幻元素的主打歌，但不得不承認主唱Adam Levine的聲線，在這首歌裡是性感的恰到好處。當聽到這首歌時，就想像自己身上打著SPOT LIGHT跟著搖擺吧！

《Moves Like Jagger》

知道什麼叫制約反應嗎？就是當聽到這個熟悉的口哨聲時，就知道跟著鼓點跳舞的時間到了，除此之外還有什麼好說的呢？啊，有的，記得跟著大喊那一聲「SHIT！」

《Lost Stars》

這首歌並非是魔力紅作品，而是主唱Adam Levine為電影《曼哈頓戀習曲》所唱的主題曲。有趣的是，這首歌在歐美並不是特別的出名，但在喜歡情歌的亞洲反而獲得空前成功，傳唱度超高。偷偷告訴你，《Lost Stars》在這次的《Red Pill Blues Tour》歐美場次幾乎沒有唱過，至於亞洲場，嘿嘿，就期待一下吧。

《Sugar》

YouTube點擊率突破28億的神曲，更被視為是魔力紅再次攀上事業高峰的關鍵歌曲，請問地球人還有誰會沒聽過這首歌呢？聽到這首甜蜜歌曲時，也別忘了給身邊最愛的人一個擁抱。

魔力紅此趟亞洲行在25日東京巨蛋、27日首爾天空高尺巨蛋後，1日移師高雄世運主場館，目前門票已售罄，預計將湧入五萬人參與，周邊也將實施交通管制，建議民眾搭乘大眾交通運輸工具前往。魔力紅將自首爾搭乘私人專機，預計自小港機場入境，首次體驗南台灣的熱情。