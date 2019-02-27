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ME/CFS慢性疲勞為何？女神助陣范景翔　親做公益送暖！

▲▼陳明真、范景翔公益活動 。（圖／范禾文化傳媒

▲陳明真、范景翔公益活動 。（圖／范禾文化傳媒）

記者盧薇淩／台北報導

陳明真曾以《背心》、《我用自己的方式愛你》、《愛一個人等於愛上孤獨》等歌曲風靡亞洲，她近期受邀擔任全球「關懷ME/CFS慢性疲勞公益大使」與創始人范景翔攜手宣傳公益理念，范景翔受訪無意間說出陳明真的歌曲《念念不忘的情人》是求學時喜愛的音樂作品之一，緣分巧妙的讓兩位台灣真情歌手、當年的明星與粉絲在大陸相遇。

范景翔接受採訪表示，陳明真的歌曲是很多人的情感記憶，心中的《念念不忘的情人》，她的形象更代表著「真善美」。陳明真大力支持范景翔創始發起的「ME/CFS城市慢生活」公益項目，並在社交平台多次發佈資訊、錄製公益視頻、穿著ME/CFS城市慢生活公益T恤共同宣導。

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▲▼陳明真、范景翔公益活動 。（圖／范禾文化傳媒

▲范景翔求學時期就把陳明真當偶像 。（圖／范禾文化傳媒）

范景翔表示，目前「ME/CFS慢性疲勞綜合症」發生原因全球沒完全確認的因素，可能會造成免疫系統不完善、不穩定；導致人體產生全面性綜合性症狀，目前全球醫療尚無完整、完善確認的治療方案，患者需要配合政府醫療建議方式進行治療、控制緩解。

「當我遇到挑戰時，陳明真會給我許多正向鼓勵; 讓我擁有更多正能量前進、面對挑戰。」范景翔自己由衷的感謝，更希望將這份好能量傳遞給「ME/CFS慢性疲勞患者」社會弱勢群體、需要能量的人，讓來自陳明真的正能量延續傳遞社會、世界城市。

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