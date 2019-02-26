男星夜店「浪照」外流！　臉貼丁字褲辣妹蜜臀…褲頭夾紙鈔

記者陳芊秀／綜合報導

25歲日本男星野村周平在冬季日劇《我的初戀情人》扮演高中生，身懷難治之症和青梅竹馬相戀，深情擄獲不少少女心。他戲外作風奔放，26日被爆去夜店玩很大，和內衣辣模拍照，引發熱議。

▲野村周平在《我的初戀情人》深情破表，戲外作風狂放。（圖／翻攝自推特）

據日媒《週刊新潮》報導，野村周平造訪位於東京涉谷的夜店，該處設有VIP包廂，加上內裝前衛，還有辣妹表演性感熱舞秀，吸引不少時尚界人士前往。他和店內3名只穿內衣、丁字褲的辣妹合照，手拿酒瓶，嘴上叼煙，臉貼在黑人辣模裸臀，且每個辣妹的丁字褲都夾著假紙鈔，該店在IG曬出合照寫著「Thank you for coming」，私下狂放的一面因此曝光。

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▲野村周平夜店照外流，臉貼丁字褲辣妹蜜臀。（圖／翻攝自推特）

事實上，野村周平在螢幕形象相當正面，並演出不少夯劇和電影，包括《派遣女醫第5季》、《電影少女》，電影《花牌情緣》、《帝一之國》等，可說是經紀公司的金雞母。他的夜店照流出後，被網友批評「可惜了」，不過也有人認為愛玩夜店不奇怪，對此所屬經紀公司說明：「2月初有朋友從紐約來，後來被店長拜託拍照，他已經是成人了私事交由本人處理，今後會不帶給大眾困擾下給予指導。」