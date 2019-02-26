阿布半夜手機狂響老婆問「有小三嗎」　外遇對象全場笑翻

記者林彥君／台北報導



阿布和老婆米雪兒、張克帆和老婆双兒日前上TVBS《上班這黨事》，阿布的老婆米雪兒剛生完老二，產後心思敏感的她說，阿布的手機在半夜常響起簡訊聲，讓她忍不住質問老公：「你有小三嗎？」追問下，才知道原來阿布在跟朋友聊養魚話題，虛驚一場。

▲阿布和老婆。（圖／翻攝自Facebook／阿布 & 米雪兒 幸福布二家）

阿布近年成為水族迷，養魚成為他的紓壓方式，米雪兒透露，阿布早上起床第一件事情就是對著他的魚說：「你們昨天睡得好嗎？餓了嗎？」卻從沒用這樣的語氣關心老婆，讓米雪兒直呼不可思議。

双兒則抱怨張克帆近期生理機能衰退，有時早上7點才睡，加上双兒淺眠，無法睡好覺都快腦神經衰弱，「揪他睡覺，他還不給揪。」双兒說夫妻曾因為作息問題，吵到差點要分房。

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▲主持人陳建州（左起）、双兒、張克帆、米雪兒、阿布、瑄瑄、哈孝遠、主持人舒子晨。（圖／TVBS提供）

双兒說，剛認識張克帆時，他的記憶力很好，「可記住20組女生的三圍和電話。」但婚後老公什麼都能忘，除了記憶力衰退，體力也變差，双兒說，張克帆在婚前，連包包都捨不得讓老婆揹，婚後卻得靠老婆才能搬東西，張克帆趕緊解釋，自己得了甲狀腺亢進，肌肉流失下才體力變差。