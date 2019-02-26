樓心潼歌仔戲初體驗　苦練身段「跪下站不起來」

記者李欣容／台北報導

唐美雲歌仔新戲《千年渡.白蛇》2月28日將於台北城市舞台首演，唐美雲在劇中飾演《白蛇傳》經典角色「法海和尚」，這陣子除了排練外，還為了大愛《高僧傳》到柬埔寨取景，幾乎沒有休假，但她卻直喊：「沒辦法，天生勞碌命，一休息就頭痛，一工作就都沒事了。」樓心潼則第一次演歌仔戲，在練習時吃足苦頭。

▲唐美雲舞台劇、歌仔戲忙不完，自嘲勞碌命。（圖／唐美雲歌仔戲團）

《千年渡.白蛇》保留了《白蛇傳》中借傘、現形、盜草與水漫金山等經典橋段，加入前世今生劇情，由樓心潼飾演白蛇前世。第一次挑戰歌仔戲角色，樓心潼要獨舞、獨唱，從走路開始學，剛開始還常踩到裙子，跪下去站不起來。

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▲樓心潼（右）第一次參與歌仔戲演出。 （圖／唐美雲歌仔戲團）

後來是小咪老師教她撩裙、跪地身段，直呼壓力大到睡覺都夢到在排練，就連吃飯時菅野在練習走小碎步，按電梯時更不自覺伸出蓮花指，不過唐美雲也讚她進步很快，只要放輕鬆就能完美演出。

▲唐美雲誇樓心潼（右）進步很快。（圖／唐美雲歌仔戲團）

唐美雲戲劇作品忙翻，好友蔡振南曾勸她要早睡，她則說，「沒拍八點檔了，時間多了，作息也比較正常。」被問到為什麼都不會累？導演吳定謙搶答：「連覺得累的時間都沒有啊。」唐美雲點頭同意，笑自己天生勞碌命，一休息就渾身不對勁。