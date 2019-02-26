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賈靜雯「慈母開關」被打開　《與惡》痛失愛子酗酒來真的

記者李欣容／台北報導

賈靜雯在《我們與惡的距離》中飾演因無差別殺人事件痛失愛子的母親宋喬安，藉由埋首工作、酒精來麻痺自己，為了讓自己入戲，賈靜雯喝真酒，直說：「演員是很迷人的工作，當聽到導演喊Action，就像個開關一樣，讓自己從溫暖的賈靜雯，瞬間轉換跳進去變成冷漠的宋喬安。」

▲▼賈靜雯《我們與惡的距離》靠酒精麻痺喪子之痛 。（圖／公視提供）

▲賈靜雯《我們與惡的距離》靠酒精麻痺喪子之痛 。（圖／公視提供）

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賈靜雯與溫昇豪首度演夫妻，她稱讚溫昇豪是非常聰明的演員，「一開始拍家庭戲雙方關係是很壓抑的，還好那時我們不算太熟，熟了之後發現不能聊太多，因為他本人太好笑了。」

昨（25日）釋出「家庭篇」幕後花絮，賈靜雯在遭逢傷痛後走不出自責心牢，「我相信身為一個母親，一定會用非常極度自責的方式，去面對這件事情。」劇中的她更選擇封閉自己，靠埋首工作、酒精來麻痺自己。

▲▼賈靜雯《我們與惡的距離》靠酒精麻痺喪子之痛 。（圖／公視提供）

▲賈靜雯感謝溫昇豪在拍戲時幫助她很多。（圖／公視提供）

劇中另一組破碎的家庭，是由檢場、謝瓊煖所詮釋的槍殺案殺人兇手的父母，兩人有一場代替兇手兒子出來面對媒體大眾的下跪道歉戲，劇組不僅出動大型吊臂攝影機、SNG車，更場面調度了250名群眾演員與工作人員以及超過40台相機、攝影機，令路人紛紛停下腳步以為真的發生了什麼大事。

▲▼賈靜雯《我們與惡的距離》靠酒精麻痺喪子之痛 。（圖／公視提供）

▲檢場飾演殺人犯父親，心情複雜無奈。（圖／公視提供）

面對劇中兒子鑄下大錯，檢場表示：「做父母的不知道孩子為什麼會這樣，只有一種感受，就是愧疚，那個壓力其實是滿大的。」謝瓊煖則說：「你會深刻的感覺到，當人在困境的時候，會覺得每一個人都好為難喔。」

公視、CATCHPLAY與HBO Asia聯合推出的旗艦大劇《我們與惡的距離》每週日晚間9點於公視、CATCHPLAY線上影音及HBO和HBO HD同步播出，一次播映兩集。

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賈靜雯, 我們與惡的距離我們, 溫昇豪, 檢場

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