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奧斯卡／《真寵》女王奪影后！奧莉薇雅柯爾曼：這不是我想要的結果

記者洪文／綜合報導

英國女星奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）演出《真寵》（The Favourite）安妮女王奪下第91屆奧斯卡最佳女主角，原本獎季風向球一面倒壓在入圍7次、高齡71歲葛倫克蘿絲得獎，因此她一上台發表感言，馬上向競爭對手致敬，特別是葛倫克蘿絲，「這不是我想要的結果！」

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▲▼奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）演出《真寵》（The Favourite）奪下第91屆奧斯卡最佳女主角。（圖／CFP）

▲▼奧莉薇雅柯爾曼演出《真寵》奪下第91屆奧斯卡最佳女主角。（圖／CFP）

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▲▼奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）演出《真寵》（The Favourite）奪下第91屆奧斯卡最佳女主角。（圖／CFP）

▲▼奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）演出《真寵》（The Favourite）奪下第91屆奧斯卡最佳女主角。（圖／CFP）

《真寵》描述18世紀初，大不列顛王國女王安妮（Queen Anne），周旋於2女之間的故事。一個是她從小就過從甚密的女性閨蜜莎拉詹寧斯（Sarah Jennings），後被封為馬爾堡公爵夫人；二是莎拉夫人的親表妹艾碧嘉希爾（Abigail Hill），經由表姊入宮擔任女王的仕女，卻因此掀起3人情感、政治、權力上的鬥爭拉扯。

其實萬人之上，卻形同架空，安妮女王在位時間不長，從小便飽受病痛積累之苦，性格軟弱衰殘，也敏感易碎。她懷孕17次，皆以流產、早產、夭折告終，只好豢養一群兔子代替那些未能長大的孩子；在議會上，她努力平衡輝格黨（Whig）、托利黨（Tory）勢力，安然過關卻換得身在輝格黨的莎拉夫人日漸不滿。歷經祖父被砍頭、父親被廢黜，加上懷孕流產、丈夫過世，一連串家庭悲劇令原本就體弱多病的她心靈更加脆弱，而從小就在她身邊的莎拉，便成為了她唯一能喘息的浮木。

▲▼《真寵》劇照。（圖／翻攝自網路）

▲▼奧莉薇亞柯爾曼《真寵》劇照。（圖／福斯提供）

▲▼艾瑪史東、奧莉薇亞柯爾曼、瑞秋懷茲《真寵》劇照。（圖／福斯提供）

安妮女王的性格在《真寵》裡面一目了然，可說是最單純、最無心機的角色。她的喜怒形於色，偶爾神經質、翻臉比翻書快，但她也是最渴望被愛、被關懷、被稱讚，像個從沒長大的女孩。這樣的角色是容易被利用的，但其實安妮也深知莎拉對她的情感，2人之間充滿曖昧與角力，她想藉著艾碧嘉讓莎拉吃醋，而想要藉著女王上位的艾碧嘉和安妮之間，只是彼此利用的關係罷了。

有時候明知對方和自己是互利共生、沒有愛，但仍依存這樣的關係，或許就是指片尾的安妮和艾碧嘉吧！得了寵並不一定得到了愛，只是牽絆彼此，看似雙贏，其實兩敗俱傷。
奧莉薇亞柯爾曼能將安妮的神經質展露無遺，時而咆哮、時而討拍，她的表情能在瞬間轉變，觀眾從她的眉目就能接收到她想傳達此時此刻女王的心境。

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