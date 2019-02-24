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「如果票房破億，王大陸⋯」陳玉珊1句祭品承諾　女高中生全暴動

記者洪文／綜合報導

《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》全台口碑持續延燒，導演陳玉珊23日特別舉辦「少女心限定場」，邀請了600位高中生到戲院看電影，據傳2個小時笑聲、尖叫聲、哭聲沒斷過。導演陳玉珊更承諾，若票房破億，就讓王大陸現場跳舞孃，觀眾們暴動大喊：「刷（電影）起來！」

▲▼《一吻定情》少女限定場大合照，導演陳玉珊、演員陳柏融。（圖／京騰娛樂提供）

▲導演陳玉珊、演員陳柏融《一吻定情》少女限定場大合照。（圖／京騰娛樂提供）

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這場《一吻定情》高中生限定的「少女心限定場」，據傳觀眾又哭又笑，尖叫聲不斷，讓躲在觀眾席一起看電影的導演陳玉珊非常吃驚，「她們對《一吻定情》的反應，比當年《我的少女時代》還要強烈很多很多！」

尤其到了電影高潮，女主角林允跑哭的段落，觀眾啜泣聲此起彼落，互相傳遞衛生紙，連以霸氣形象著稱的街舞名人Nike老師也承認自己哭得亂七八糟，其實這也是網友票選催淚第一名的段落，不只少女，就連輕熟齡觀眾也因這段劇情回到18歲執著的喜歡一個人的初戀而落淚，「眼淚莫名其妙就掉下來了」、「淚點很多，哭得很累」、「好好一部愛情片被我看成飆淚片」。

▲▼王大陸《我的少女時代》3億票房兌現裸泳承諾 。（圖／本報資料照）

▲《我的少女時代》票房突破3億，王大陸兌現裸泳承諾 。（圖／本報資料照）
電影放映完畢後，導演陳玉珊與飾演阿金的演員陳柏融驚喜現身，更在現場與王大陸視訊連線，又掀起一波高潮。陳玉珊導演也禁不住高中少女的熱情，承諾若台灣票房破億，便讓王大陸重現電影裡的經典橋段跳舞孃，少女們暴動回應：「馬上二刷、三刷，刷到破億看王大陸跳舞孃！」

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一吻定情, 陳玉珊, 王大陸

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