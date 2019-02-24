康康曝老婆2次流產　衝樂園玩回飯店洗澡「掉出一塊仙草」　

記者林彥君／台北報導



康康今（24日）出席安樂善終立法促進會，康康的老婆目前還在月子中心休養，女兒「小瑜兒」剛滿月，很期待聽到女兒喊「爸爸」，康康說老婆因生完第一胎，沒做好月子，所以之後不容易受孕，康康透露，其實在女兒出生前，老婆曾流產過2次。

▲康康出席安樂善終立法促進會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

康康說老婆有一次流產，當時因老婆未察覺懷孕，全家人到日本迪士尼遊玩，因園區大、設施要排隊很勞累，老婆回到飯店洗澡，發現流出一個月尚未成形的胚胎，「老婆回去洗澡掉出一顆東西，我一看很像仙草，還沒有成形，才一個月。」

當時康康安慰老婆，因為沒有緣分，所以留不住孩子，但流產後沒有身體不適，已經是不幸中的大幸。之後康康聽郁方分享生女秘方是不吃牛肉，康康夫妻也照做，果然喜獲千金。

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▲傅達仁遺孀鄭正玨（左起）、紅粉知己陳小姐和兒子傅俊豪，出席安樂善終立法促進會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

康康說，在照顧女兒時，因為女兒才出生30幾天，身體很柔軟，康康雙手抱著時不敢鬆懈「很怕她掉。」現在月子中心和家兩頭跑的康康，每晚會返家陪讀小一的兒子睡覺，避免兒子吃醋，會哄兒子才是他的最愛，笑說：「我每天要拍背哄他，拍5、600下，之後手痠還去按摩，按摩姊姊問我老婆在做月子，每天在幹嘛，竟然手會痠？」

康康曾擔任傅達仁兒子傅俊豪的婚宴主持人，所以一定要參與，康康也簽下連署書並加入會員，活動現場首次公開傅達仁執行安樂死的影片。康康的女兒剛滿月，他不考慮再拼第三胎，51歲的康康說看完傅達仁的影片，心想不知道能不能看著孩子結婚生子，認為自己不能這麼自私，一直想生孩子，還是要教育跟養育，看孩子成長。

▲傅達仁兒子傅俊豪（左）帶著媽媽出席安樂善終立法促進會成立大會。（圖／記者李毓康攝）